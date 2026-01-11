Chiều 9/1, tại Trường Đại học Luật TPHCM đã diễn ra lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa nhà trường và Công ty cổ phần truyền thông Trường Thành. Sự kiện đánh dấu mốc thiết lập quan hệ hợp tác toàn diện, tận dụng tối đa thế mạnh chuyên môn của mỗi bên trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn pháp luật và truyền thông.

Lãnh đạo Trường ĐH Luật TPHCM và Công ty cổ phần truyền thông Trường Thànhký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU).

Nội dung hợp tác tập trung vào việc triển khai các chương trình đào tạo, hoạt động tư vấn mang tính ứng dụng thực tiễn cao, đặc biệt trong các lĩnh vực trọng yếu như sở hữu trí tuệ, trí tuệ nhân tạo, tài sản số, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Hoạt động này được kỳ vọng sẽ đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của hệ sinh thái doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Để góp phần giải quyết những thách thức trong việc thương mại hóa tài sản trí tuệ, hai đơn vị sẽ phối hợp tổ chức các khóa đào tạo về sở hữu trí tuệ thông qua việc kết nối các chuyên gia, tổ chức uy tín trong và ngoài nước, cũng như phối hợp truyền thông một cách hiệu quả về các sự kiện, dự án tiêu biểu nhằm lan tỏa giá trị đến cộng đồng.

Công ty truyền thông Trường Thành đang tích cực xây dựng các giải pháp nhằm kết nối hiệu quả giữa kết quả nghiên cứu, các sáng chế với cộng đồng doanh nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp trong môi trường đại học.

Việc hợp tác giữa Trường ĐH Luật TPHCM và Công ty cổ phần truyền thông Trường Thành bám sát tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 và Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị, trong đó khẳng định sở hữu trí tuệ là động lực then chốt cho đổi mới sáng tạo.