Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) Daren Tang sẽ thăm và làm việc tại Việt Nam.

Trọng tâm của chuyến thăm là cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Tổng Giám đốc WIPO.

Hai bên sẽ trao đổi về xu hướng thế giới về sở hữu trí tuệ (SHTT) và đổi mới sáng tạo (ĐMST), định hướng lớn của Bộ KH&CN về KHCN, ĐMST và chuyển đổi số (CĐS) và thảo luận một số đề xuất thúc đẩy hoạt động SHTT và ĐMST tại Việt Nam thời gian tới.

Dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ KH&CN, Cục SHTT và WIPO sẽ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực SHTT, một thoả thuận bao trùm và toàn diện các lĩnh vực hợp tác về SHTT, từ xây dựng chính sách, pháp luật về SHTT đến nâng cao nhận thức, đào tạo nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp và nâng cao năng lực cho Cơ quan SHTT quốc gia.

Bản ghi nhớ này sẽ mở ra một chương mới hợp tác giữa Việt Nam và WIPO trong lĩnh vực SHTT, đặc biệt trong xu hướng thế giới dịch chuyển từ bảo hộ quyền sang thương mại hoá quyền SHTT, đồng thời cũng khẳng định vai trò định hướng, dẫn dắt của Bộ KH&CN đối với lĩnh vực SHTT trong giai đoạn mới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Giám đốc WIPO sẽ tham dự Hội thảo Giới thiệu chỉ số ĐMST toàn cầu (GII) 2025. Hội thảo sẽ cung cấp những thông tin mới nhất về Báo cáo GII 2025 và kết quả của Việt Nam, các điều chỉnh về phương pháp luận, ý nghĩa của chỉ số, những xu hướng ĐMST và triển vọng ĐMST của Việt Nam trong những năm tới.

Một điểm nhấn quan trọng của chương trình là chuyến thăm và làm việc của Tổng Giám đốc WIPO với lãnh đạo và cán bộ Cục SHTT. Tại buổi làm việc Cục SHTT sẽ chia sẻ một số thành tựu hợp tác nổi bật với WIPO thời gian qua và định hướng phát triển giai đoạn tới.

Tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Tổng Giám đốc WIPO sẽ giao lưu, tọa đàm với thế hệ trẻ Việt Nam với chủ đề: “WIPO và hành trình kiến tạo hệ sinh thái sở hữu trí tuệ thúc đẩy đổi mới sáng tạo cho thế hệ trẻ Việt Nam”.

Trong cùng chuỗi sự kiện, lãnh đạo WIPO và Bộ KH&CN sẽ chứng kiến Lễ ra mắt Liên minh Hợp tác SHTT và ĐMST với các nội dung hợp tác như: “Bản địa hóa” chương trình đào tạo elearning của WIPO và triển khai rộng rãi tại Việt Nam; Tổ chức Trường hè WIPO tại Việt Nam hàng năm; Xây dựng và phát triển thương hiệu, Quản lý tài sản vô hình, Tài chính/định giá tài sản trí tuệ; mời doanh nghiệp trong hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam tham gia; Tham quan không gian trưng bày sản phẩm đổi mới sáng tạo của thế hệ trẻ Việt Nam.

Ngoài ra, trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Giám đốc WIPO sẽ có cuộc gặp xã giao với lãnh đạo Chính phủ; làm việc với Tập đoàn Viettel, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để thúc đẩy hoạt động hợp tác song phương về SHTT với các Bộ ngành nói riêng và quan hệ hợp tác với Việt Nam nói chung.