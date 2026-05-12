Theo thống kê của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, trong năm 2025, các hệ thống thông tin tại Việt Nam phải đối mặt với khoảng 552.000 cuộc tấn công mạng. Tỷ lệ rủi ro ở mức cao khi có tới 52,30% cơ quan, doanh nghiệp từng ghi nhận chịu tổn hại.

Thực tế cho thấy tin tặc không còn chỉ nhắm tới việc gây tê liệt hệ thống để đòi tiền chuộc, mà ngày càng coi dữ liệu là tài sản có giá trị cao để khai thác lâu dài.

Đáng chú ý, trên thị trường chợ đen, có tới 86% thông tin được giao dịch là tài khoản của các dịch vụ truy cập từ xa (như VPN).

Trước thực tế này, việc phải có những bộ giải pháp an ninh mạng chuyên sâu, do người Việt làm chủ là một đòi hỏi cấp bách của thị trường nội địa.

5 giải pháp như vậy vừa được công ty An ninh mạng SCS (thương hiệu SafeGate) công bố tại chương trình “Phát triển các giải pháp an ninh mạng chiến lược” diễn ra ngày 12/5.

Điều này thể hiện sự tham gia của doanh nghiệp tư nhân vào việc hiện thực hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển công nghiệp an ninh mạng, đồng thời bám sát "Danh mục công nghệ chiến lược và Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược" vừa được Chính phủ ban hành ngày 30/4.

Ông Ngô Tuấn Anh, Chủ tịch SafeGate thông tin về các sản phẩm an ninh mạng do kỹ sư Việt phát triển. Ảnh: NL

Nhóm 5 giải pháp tập trung vào việc khép kín các bề mặt tấn công mạng, bao gồm: tường lửa thông minh, cổng quản lý kết nối, giải pháp chống thất thoát dữ liệu, giải pháp truyền dữ liệu một chiều và giải pháp kết nối từ xa an toàn theo kiến trúc Zero Trust.

Các sản phẩm này tích hợp công nghệ AI nhằm phát hiện và phản ứng sự cố theo thời gian thực.

Bên cạnh các lớp ứng dụng bảo mật, SafeGate hợp tác cùng Tập đoàn MK ra mắt dòng thiết bị hạ tầng mạng MK Networks (gồm Switch và Access Point) được sản xuất trực tiếp tại nhà máy ở Việt Nam.

Việc tự chủ cả phần cứng hạ tầng lẫn phần mềm nhằm hạn chế tối đa các lỗ hổng tiềm ẩn sâu trong thiết bị mạng - vốn là điểm yếu khó phát hiện hơn rất nhiều so với lớp ứng dụng bên trên.

Để gỡ khó cho các đơn vị về rào cản chi phí và sự phức tạp trong khâu vận hành, bộ giải pháp mới được cung cấp thêm theo mô hình dịch vụ bảo mật SECaaS (Security as a Service).

Mô hình này giúp doanh nghiệp giảm chi phí đầu tư ban đầu, đơn giản hóa khâu quản trị nhờ đội ngũ chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật 24/7.

Chia sẻ về định hướng phát triển, ông Ngô Tuấn Anh, Chủ tịch SafeGate cho biết doanh nghiệp luôn kiên định với mục tiêu làm chủ sản phẩm và công nghệ an ninh mạng kể từ khi thành lập.

Dù không nhất thiết phải phát minh ra công nghệ hoàn toàn mới, nhưng các giải pháp dùng phổ biến trong hệ thống thông tin bắt buộc phải từng bước được trong nước làm chủ nhằm đảm bảo an ninh quốc gia.

Đánh giá về các chính sách vĩ mô hỗ trợ thị trường gần đây, ông Ngô Tuấn Anh nhận định: "Với các quyết định ban hành danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược, lĩnh vực an ninh mạng đã được đặt vào vị trí hết sức quan trọng. Đây là chính sách rất quan trọng để hỗ trợ các doanh nghiệp có thêm sự tự tin, đồng thời tạo cơ hội cho những đơn vị như SafeGate được tiếp tục tham gia xây dựng và phát triển ngành công nghiệp an ninh mạng Việt Nam vững mạnh, chủ động và đủ sức cạnh tranh".