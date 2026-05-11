Trong các chuỗi báo cáo tài chính gần đây, giới lãnh đạo các tập đoàn công nghệ lớn đều đưa ra bức tranh ảm đạm về nửa cuối năm 2026.

Nguyên nhân xuất phát từ sự cạnh tranh khốc liệt nhằm giành giật công suất tại các nhà máy sản xuất bán dẫn (fab), nơi cung ứng linh kiện cho máy tính xách tay, điện thoại thông minh, thiết bị lưu trữ và máy chơi game console.

"RAMageddon" - thuật ngữ chỉ cuộc khủng hoảng thiếu hụt nguồn cung bộ nhớ và tình trạng lạm phát đi kèm, đang là tâm điểm chú ý. Tuy nhiên, sự thiếu hụt thực tế ảnh hưởng đến toàn bộ các sản phẩm sử dụng tấm wafer bán dẫn.

Các nhà máy đang tái phân bổ nguồn lực hướng tới những lĩnh vực mang lại lợi nhuận cao nhất, cụ thể là các linh kiện phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI). Áp lực này đang đè nặng lên toàn bộ chuỗi cung ứng toàn cầu.

Dù tương đối lâu đời, DDR4 DRAM vẫn cần thiết cho các thiết bị điện tử. Ảnh: Cnet

Ngay cả CEO Apple Tim Cook cũng thừa nhận việc đảm bảo công suất trên các tiến trình tiên tiến để sản xuất hệ thống trên chip (SoC) dòng M và A đang là một trong những thách thức lớn nhất.

Hãng thậm chí phải cân nhắc tìm kiếm giải pháp từ các nhà máy của Samsung và Intel, bên cạnh đối tác lâu năm TSMC.

Apple hiện đối mặt với tình trạng đứt gãy nguồn cung thực tế khi nhiều tùy chọn cấu hình máy tính nhanh chóng biến mất khỏi cửa hàng.

Lĩnh vực PC và game chịu ảnh hưởng nặng

Người tiêu dùng mảng phần cứng chơi game đang cảm nhận rõ sức nóng khi giá máy console và linh kiện tăng cao. Tình hình dự kiến sẽ tiếp tục xấu đi trước khi có dấu hiệu phục hồi.

Thị trường hiện được chi phối bởi ba nhà sản xuất bộ nhớ lớn: Samsung, SK Hynix và Micron. Trong đó, Samsung cho biết toàn bộ công suất sản xuất đến hết năm 2026 đã được đặt kín, còn Micron đã rút khỏi mảng bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM) tiêu dùng từ năm 2025.

AMD, nhà cung ứng chip cho các hệ máy console và thị trường PC, dự báo doanh thu mảng game trong nửa cuối năm nay sẽ giảm 20% so với nửa đầu năm.

Hãng cũng ghi nhận doanh số máy tính để bàn chậm lại do giá bộ nhớ tăng. Microsoft cũng đưa ra dự báo tương tự về sự sụt giảm của thị trường PC.

Mac Studio bộ nhớ 128GB là một trong nhiều sản phẩm đã biến mất khỏi các cửa hàng Apple Store. Ảnh: Cnet

Để ứng phó với chi phí gia tăng, nhiều nhà sản xuất đang cố gắng thu hút người dùng bằng các tính năng khác như nâng cấp chất lượng màn hình hoặc tích hợp phần mềm AI nhằm bù đắp cho việc cắt giảm dung lượng bộ nhớ.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy các tác vụ AI phức tạp, việc tải các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) hay vận hành bộ xử lý thần kinh (NPU) đều đòi hỏi dung lượng RAM rất lớn.

Đại diện Microsoft thừa nhận với Cnet, mặc dù tiêu chuẩn cơ bản cho dòng máy tính Copilot Plus là 16GB RAM, người dùng thực tế cần tới 32GB để xử lý các tác vụ AI chuyên sâu một cách mượt mà.

Hiệu ứng lạm phát thứ cấp

Việc thiếu hụt nguồn cung buộc các nhà sản xuất điện tử tiêu dùng phải dồn lượng linh kiện ít ỏi vào các dòng sản phẩm cao cấp có biên lợi nhuận cao nhất.

Giám đốc Tài chính Qualcomm Akash Palkhiwala nhận định, khi phải lựa chọn phân bổ bộ nhớ, các công ty tất yếu sẽ ưu tiên phân khúc cao cấp để đảm bảo bài toán lợi nhuận.

Điều này tạo ra hiệu ứng lạm phát thứ cấp, khiến người dùng ngày càng khó tiếp cận các thiết bị giá rẻ.

Bên cạnh đó, các nhà cung ứng linh kiện cũng đang thay đổi phương thức kinh doanh. SanDisk, nhà sản xuất ổ cứng thể rắn (SSD), cho biết họ ưu tiên ký kết các hợp đồng dài hạn với nhóm khách hàng doanh nghiệp và trung tâm dữ liệu AI thay vì phục vụ thị trường tiêu dùng với nhu cầu biến động từng quý.

Để đảm bảo nguồn cung LPDDR5X cho thiết bị di động, SanDisk đã phải đầu tư trực tiếp vào nhà sản xuất Nanya nhằm giành quyền ưu tiên tiếp cận DRAM.

Về thời gian chấm dứt khủng hoảng, giới phân tích vẫn chưa thể đưa ra câu trả lời đồng nhất. Thomas Baker, Giám đốc Tài chính của PC Connection, cho biết các đối tác đưa ra nhiều dự báo khác nhau, kéo dài từ cuối năm 2026 cho đến tận giai đoạn 2028-2029. Thị trường công nghệ toàn cầu hiện vẫn phải duy trì trạng thái chờ đợi và quan sát.

(Theo Cnet)