Dược phẩm Hoàng Hường nổi lên như một hiện tượng thị trường chỉ sau thời gian ngắn thành lập, không phải nhờ sự ổn định quản trị, mà nhờ chiến lược marketing "siêu tốc" và gây sốc. Bằng cách "thần dược hóa" từ viên xương khớp đến nước súc miệng, với những lời quảng cáo phóng đại, công ty đã nhanh chóng thu hút lượng lớn khách hàng chấp nhận chi tiền triệu.

Những phát ngôn mang tính “thần dược” của Hoàng Hường đã đánh trúng tâm lý của nhiều người bệnh, vốn đang rất lo lắng, sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn với hy vọng tìm được phương thuốc hiệu quả. Dù chi phí một liệu trình không hề rẻ, nhiều khách hàng vẫn chấp nhận chi hàng triệu đồng để mua. Sự việc gây ra làn sóng chỉ trích mạnh mẽ.

Thổi phồng công dụng xương khớp: 'Giải quyết tất tần tật từ đầu xuống chân'

Đỉnh điểm của chiến lược quảng cáo này là buổi phát trực tiếp vào năm 2022, khi bà Hoàng Hường khẳng định sản phẩm viên xương khớp của công ty có thể "giải quyết được tất tần tật các vấn đề đau nhức xương khớp từ đầu xuống chân". Sự cường điệu hóa này không chỉ dừng lại ở phạm vi công dụng, mà còn liên quan đến thời gian hiệu quả.

Bà Hường nhấn mạnh người dùng chỉ cần sử dụng 1-2 tuần là có thể cải thiện 50-60% tình trạng bệnh, và tuyên bố "trường hợp nặng thì 2 tháng là khỏi hẳn, bất kể đau đến mức nào".

Nước súc miệng: 'Trị hôi miệng từ kiếp trước sang kiếp này'

Khi quảng bá dòng nước súc miệng, những lời lẽ được sử dụng càng thêm khoa trương và phi thực tế. Bà Hường không ngần ngại khẳng định sản phẩm có khả năng "trị tận gốc hôi miệng từ kiếp trước sang kiếp này", thậm chí là "chữa viêm lợi lâu năm".

Những tuyên bố này đã gây chấn động trong cộng đồng mạng, bởi chúng vượt xa giới hạn và bản chất thông thường của một loại dung dịch vệ sinh răng miệng.

Bà Hoàng Thị Hường tại cơ quan công an. Ảnh: VTV

Gán mác quốc tế cho Crilin Women Health

Đối với sản phẩm viên trinh nữ hoàng cung Crilin Women Health, phương thức quảng cáo lại chuyển sang hướng gán mác quốc tế để tăng tính tin cậy. Trong một video, sản phẩm này được giới thiệu là "được hội đồng khoa học thế giới thừa nhận công dụng".

Tuy nhiên, trên thực tế, chưa hề có bất kỳ tổ chức y tế hay khoa học uy tín nào trên thế giới đưa ra sự công nhận chính thức như vậy đối với sản phẩm này.

Latimen Meli: Biến thực phẩm chức năng thành 'thuốc chữa u xơ' chỉ sau vài ngày

Tuyên bố đáng chú ý và gây sốc nhất có lẽ là khi giới thiệu thực phẩm chức năng Latimen Meli hỗ trợ tuyến tiền liệt. Bà Hường khẳng định: "Chỉ cần dùng 3-5 ngày sẽ khỏi tịt dí u xơ tuyến tiền liệt". Không chỉ vậy, bà còn kể lại trường hợp người bệnh đã "chuẩn bị đi mổ, nhưng uống sản phẩm này lại khỏi, trở về như người bình thường".

Đây là tuyên bố hoàn toàn sai lệch và nguy hiểm, vi phạm nghiêm trọng quy định về quảng cáo, khi biến thực phẩm chức năng thành "thuốc chữa bệnh thần kỳ" có khả năng điều trị dứt điểm chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.

Không chỉ thổi phồng công dụng, các buổi livestream còn kèm loạt khuyến mãi "khủng" như mua 2 tặng 1, bốc thăm ô tô, tặng quà giá trị cao, khiến nhiều khách hàng bị cuốn theo và tin tưởng tuyệt đối vào những lời quảng cáo sai lệch.

Dược phẩm Hoàng Hường kinh doanh gì?

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường thành lập từ năm 2021. Khi mới thành lập, công ty có vốn điều lệ là 6 tỷ đồng. Về ngành nghề kinh doanh đăng ký, Dược phẩm Hoàng Hường tập trung vào các lĩnh vực bán buôn dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe, đồng thời đẩy mạnh hoạt động thương mại điện tử và bán hàng qua mạng.

Doanh nghiệp đã nhiều lần bị cơ quan chức năng xử lý vì hành vi quảng cáo sai sự thật và thổi phồng công dụng sản phẩm.

Ngày 13/4/2022, Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) đã ra quyết định xử phạt Dược phẩm Hoàng Hường số tiền 65 triệu đồng vì hành vi quảng cáo sai lệch, khiến người tiêu dùng lầm tưởng sản phẩm có tác dụng như thuốc điều trị.

Điều đáng nói là chỉ sau một tháng, doanh nghiệp này tiếp tục tái phạm. Cục An toàn Thực phẩm buộc phải phát đi cảnh báo chính thức về hai sản phẩm “viên xương khớp Hoàng Hường” và “hoạt huyết Hoàng Hường” do vi phạm các quy định pháp luật liên quan đến quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Ngày 26/6/2025, Cục An toàn Thực phẩm công bố kết quả thực hiện Tháng cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực thực phẩm, diễn ra từ 17/5 đến 17/6.

Trong quá trình kiểm tra, đã phát hiện một số vi phạm liên quan đến quảng cáo thực phẩm chức năng. Đáng chú ý, fanpage có tên “Dược phẩm Hoàng Hường Meli chính hãng” quảng bá sản phẩm với nội dung gây hiểu lầm về công dụng, trong khi chưa được cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

Trước tình trạng trên, Cục An toàn Thực phẩm đã có văn bản gửi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông khi đó), đề nghị phối hợp xử lý trang fanpage vi phạm để bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.