Liên tiếp quảng cáo 'lố'

Hoàng Thị Hường (sinh năm 1987, quê Phú Thọ), hay còn gọi là Hoàng Hường, được nhiều người tung hô là "nữ doanh nhân thành đạt" trên mạng xã hội.

Với hình ảnh tự tin, phô trương sự giàu có qua những buổi livestream khoe sổ đỏ, tiền mặt, kim cương và xe sang, Hoàng Hường đã xây dựng hệ sinh thái kinh doanh rộng lớn gồm 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân, chủ yếu bán thực phẩm chức năng (TPCN).

Tuy nhiên, đằng sau vẻ hào nhoáng là hàng loạt quảng cáo "lố" về sản phẩm, đánh lừa người tiêu dùng. Các sai phạm kéo dài từ 2019 đến giữa 2025, trước khi người này bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) khởi tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Doanh nhân Hoàng Hường thường xuyên quảng cáo không đúng sự thật về các sản phẩm của công ty Ảnh: FBNV.

Vi phạm đầu tiên được biết tới liên quan phòng khám Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường Confident Smile tại Hà Nội. Tháng 12/2019, Sở Y tế Hà Nội rút giấy phép hoạt động của phòng khám vì sử dụng nhân sự chưa được cấp phép và thay đổi cơ sở vật chất trái hồ sơ thẩm định. Dù vậy, cơ sở vẫn hoạt động đến cuối năm 2020, quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Năm 2021, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường ra mắt nước súc miệng Hoàng Hường Care Medic. Trong các buổi livestream, Hoàng Hường tự tin tuyên bố sản phẩm "trị tận gốc hôi miệng từ kiếp trước sang kiếp này" và "chữa viêm lợi lâu năm". Những phát ngôn thiếu khoa học khiến nhiều người lầm tin.

Năm 2022, Hoàng Hường ca ngợi sản phẩm viên xương khớp Hoàng Hường là thần dược. Trong nhiều livestream, nữ doanh nhân khẳng định: "Tất cả bệnh về xương khớp từ đầu đến chân, tôi giải quyết hết" hoặc "Chỉ cần uống 1-2 tuần khỏi 50-60%, nặng thì 2 tháng là dứt điểm".

Video bán hàng của Hoàng Thị Hường.

Người phụ nữ này nói rằng sản phẩm của mình được 10 triệu người tin dùng; tỷ lệ lên đơn của sản phẩm “cháy màn hình”; các nguyên liệu đều là thảo dược hoặc nhập khẩu từ Pháp, Italy, Mỹ. “Đây là sản phẩm quốc dân, từ sưng đỏ, đau khớp ngón tay, ngón chân, đứng lên ngồi xuống khó khăn, nằm lõm cả đệm chỉ cần mua sản phẩm này là đủ”, bà Hường quảng bá.

Một số người tiêu dùng với tâm lý "có bệnh vái tứ phương" không ngần ngại bỏ tiền ra mua sản phẩm về dùng.

Tháng 4/2022, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) phạt công ty của Hoàng Hường 65 triệu đồng vì quảng cáo gây hiểu lầm, coi thực phẩm chức năng (TPCN) như thuốc chữa bệnh. Chỉ một tháng sau, quảng cáo viên xương khớp và hoạt huyết Hoàng Hường lại bị cảnh báo vi phạm.

Không dừng lại, đến đầu 2025, nữ doanh nhân tiếp tục "nổ" về viên trinh nữ hoàng cung Crilin Women Health. Trong video quảng bá, Hoàng Hường tuyên bố: "Sản phẩm đã được hội đồng khoa học thế giới thừa nhận nên mọi người yên tâm". Quảng cáo lan tràn trên mạng xã hội, thổi phồng công dụng hỗ trợ sức khỏe phụ khoa như "thần dược", dẫn đến chỉ trích dữ dội từ dư luận. Tháng 3/2025, các nền tảng số tràn ngập nội dung "nổ" về Crilin.

Đến tháng 6/2025, fanpage "Dược phẩm Hoàng Hường Meli chính hãng" bị Cục An toàn thực phẩm đề nghị xử lý vì quảng cáo sai phép nhiều TPCN, tiếp nối chuỗi vi phạm.

Tạo niềm tin bằng khuyến mại, khoe tài sản?

Để tăng sức hút, chủ thương hiệu Hoàng Hường "chơi lớn" với các chương trình khuyến mại hoặc phô trương tài sản. Người phụ nữ này thường khoe xe sang, kim cương trong livestream, thậm chí chi 7 tỷ đồng tổ chức hội thảo tri ân khách hàng với 4.000 người tham dự là một cách gián tiếp khẳng định "sản phẩm của tôi phải tốt vì tôi giàu".

Nữ doanh nhân thường xuyên xuất hiện cùng các “xấp tiền mặt”, tài sản giá trị như ô tô, xe máy, vàng để “tạo niềm tin”. Thậm chí người này từng quay clip đứng trên cầu thang ném tiền xuống dưới, rồi tung lên không trung. Dưới sàn nhà rất nhiều tờ tiền các mệnh giá được rải sẵn.

Ngoài ra, trong nhiều livestream bán hàng, Hoàng Hường lớn tiếng khẳng định rằng đã bỏ ra 100 tỷ đồng để mua công thức xương khớp; có 4 nhà máy sản xuất và 2.000 nhân viên…