Ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", gồm Hoàng Thị Hường (còn gọi Hoàng Hường), hai em rể và ba nhân viên.

Theo điều tra, Hoàng Hường có 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân đứng tên trong hệ sinh thái do bà này lập ra để kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và một số sản phẩm khác.

Kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỉ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỉ đồng.

Bà Hoàng Thị Hường tại cơ quan công an. Ảnh: VTV

Phân tích tình huống pháp lý liên quan đến vụ việc, luật sư Nguyễn Hào Hiệp – Công ty Luật TNHH Hiệp Thành cho biết: Hiện bà Hoàng Hường đã bị khởi tố về tội danh "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" – theo Điều 221 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017).

Theo quy định, có 3 khung hình phạt đối với cá nhân phạm tội này:

Phạt tiền 20 – 100 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù 3 tháng – 2 năm, nếu gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên.

Phạt tù 1 – 5 năm, nếu phạm tội có tổ chức, lợi dụng chức vụ, dùng thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại từ 300 triệu – dưới 1 tỉ đồng hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh – tài chính – chính sách.

Phạt tù 3 – 7 năm, nếu gây thiệt hại từ 1 tỉ đồng trở lên.

Ngoài ra, còn có thể bị cấm hành nghề kế toán, quản lý doanh nghiệp hoặc phạt bổ sung 20 – 100 triệu đồng.

Theo luật sư Hiệp, số tiền gian lận của Hoàng Hường vượt rất xa khung tối đa, nên nếu chứng minh được lỗi cố ý, đối tượng có thể đối mặt với mức án cao nhất 7 năm tù giam. Tuy nhiên, mức án thực tế sẽ phụ thuộc vào: hành vi cụ thể, mức độ hợp tác điều tra, khắc phục hậu quả và các tình tiết tăng nặng/giảm nhẹ.

Ngoài trách nhiệm hình sự, Hoàng Hường còn phải chịu xử lý về thuế và tài chính. Cơ quan chức năng sẽ truy thu toàn bộ thuế GTGT (5 – 10%), thuế TNDN (20%) và thuế TNCN (nếu có).

Luật sư cũng nhấn mạnh, dù cá nhân bị truy thu tiền để ngoài sổ sách nhưng vẫn không được miễn trách nhiệm hình sự. Bởi truy thu thuế và xử phạt hành chính không thay thế trách nhiệm hình sự nếu hành vi đã bị khởi tố.

Trong trường hợp đối tượng tự nguyện nộp lại tiền thuế, hợp tác điều tra, khắc phục hậu quả sẽ được xem là tình tiết giảm nhẹ khi tòa lượng hình. Ngoài ra có thể giúp giảm án, hưởng án treo, hoặc tránh các hình phạt bổ sung như cấm kinh doanh lâu dài.