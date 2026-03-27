Leonid Radvinsky, người đã biến một trang web khiêm tốn mang tên OnlyFans thành một thế lực giải trí dành cho người lớn và định nghĩa lại ngành công nghiệp này trong kỷ nguyên mạng xã hội, đã qua đời ở tuổi 43.

Trong một thông cáo vào đầu tuần, OnlyFans xác nhận ông Radvinsky đã qua đời vì căn bệnh ung thư, dù không nêu rõ thời gian và địa điểm. Sinh thời, vị tỷ phú này sinh sống tại bang Florida (Mỹ).

Khi mua lại cổ phần chi phối của OnlyFans vào năm 2018, doanh nhân gốc Ukraine đã là một tên tuổi kỳ cựu trong ngành.

Ông thấu hiểu sự trỗi dậy của mạng xã hội và nền kinh tế người có sức ảnh hưởng (KOLs) đang làm thay đổi nền tảng Internet và ngành giải trí nhạy cảm này sẽ hưởng lợi lớn từ làn sóng đó.

Lúc bấy giờ, công ty có trụ sở tại Anh chỉ kiếm được khoảng 2 triệu USD mỗi năm từ việc kết nối nhà sáng tạo nội dung với người theo dõi. Đến năm 2025, nhờ những cải tổ chiến lược của ông Radvinsky, OnlyFans ước tính thu về tới 7 tỷ USD mỗi năm.

Từ website vô danh đến đế chế tỷ đô

Một trong những thay đổi cốt lõi do ông Radvinsky khởi xướng là khuyến khích những nhà sáng tạo mở các tài khoản gợi cảm - nhưng không lộ liễu - trên Instagram và các nền tảng khác nhằm tăng độ nhận diện.

Ông bổ sung các tính năng cộng tác và tiền thưởng để thắt chặt mối quan hệ giữa khách hàng và nhà sáng tạo.

Leonid Radvinsky. Ảnh: LR Foundation

Radvinsky cũng xây dựng một hệ sinh thái toàn diện gồm các nhà tiếp thị, chuyên gia tư vấn và tác giả xung quanh OnlyFans, giúp nâng cao chất lượng sản xuất cho khoảng một triệu tài khoản trên nền tảng.

Việc thu hút những người nổi tiếng tham gia cũng giúp nâng tầm thương hiệu. Đơn cử, nữ ca sĩ nhạc pop Lily Allen từng thẳng thắn chia sẻ cô kiếm được nhiều tiền từ việc bán ảnh chụp bàn chân trên OnlyFans hơn cả sự nghiệp âm nhạc của mình.

Đại dịch bùng phát năm 2020 đã trở thành cú hích khổng lồ cho nền tảng. Khi các tụ điểm giải trí đóng cửa, người dùng đổ xô lên nền tảng trực tuyến.

Đến cuối năm đó, OnlyFans thu hút thêm 500.000 người dùng đăng ký mỗi ngày và chi trả cho người sáng tạo khoảng 200 triệu USD mỗi năm.

Nền tảng ghi điểm tuyệt đối khi loại bỏ các bên trung gian và trả cho nhà sáng tạo mức thù lao hào phóng lên tới 80% phí đăng ký. Sự trỗi dậy mạnh mẽ này từng khiến tạp chí GQ phải giật tít vào năm 2021: "Tương lai thuộc về OnlyFans".

Hiện tại, nền tảng tuyên bố có hơn 4 triệu người sáng tạo và 370 triệu người dùng đăng ký.

Chân dung vị tỷ phú ẩn danh

Dù sở hữu khối tài sản khổng lồ, ông Radvinsky là một người cực kỳ kín tiếng. Chỉ có vỏn vẹn vài bức ảnh công khai của vị tỷ phú này.

Sinh năm 1982 tại Odessa (Ukraine), ông cùng gia đình định cư tại Mỹ từ năm 6 tuổi. Ngay từ khi còn học trung học, ông đã thành lập công ty kinh doanh tên miền nội dung người lớn. Vì chưa đủ 18 tuổi, mẹ ông phải là người đứng tên ký các giấy tờ thành lập.

Ông tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh kỹ thuật số khi đang là sinh viên Đại học Northwestern, từng sở hữu gần 1.000 tên miền.

Ông tốt nghiệp thủ khoa ngành kinh tế vào năm 2002. Năm 2004, ông sáng lập MyFreeCams - tiền thân của OnlyFans, mang lại cho ông hàng triệu USD trước khi doanh thu chững lại vào năm 2015.

Đó là khi Radvinsky liên hệ với Tim Stokely, doanh nhân người Anh đã mở trang web OnlyFans năm 2016. Ông bày tỏ thích thú với giao diện website và có ý tưởng mở rộng quy mô của nó. Năm 2018, ông mua lại 75% cổ phần và thúc đẩy nội dung "người lớn".

Việc điều hành một đế chế nhạy cảm cũng mang lại nhiều sóng gió. Radvinsky từng đối mặt với các cáo buộc về hành vi sai trái như rửa tiền và hối lộ, dù chưa có bằng chứng nào được xác thực.

OnlyFans từng cấm nội dung nhạy cảm vào năm 2021 do áp lực từ các ngân hàng, nhưng đã rút lại lệnh cấm chỉ 6 ngày sau đó. Gần đây nhất, cơ quan quản lý truyền thông Anh (Ofcom) đã phạt nền tảng này 1,4 triệu USD do các tiêu chuẩn xác minh độ tuổi không đầy đủ.

Trong năm qua, Radvinsky đã tìm cách rao bán OnlyFans, công ty đang được định giá khoảng 8 tỷ USD. Vào thời điểm qua đời, vị tỷ phú này sở hữu khối tài sản ròng xấp xỉ 4 tỷ USD.

(Theo NYT)

