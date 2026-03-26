Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa những nhân vật quyền lực bậc nhất giới doanh nghiệp - bao gồm CEO Meta Platforms Mark Zuckerberg, Chủ tịch điều hành Oracle Larry Ellison và CEO Nvidia Jensen Huang - vào một hội đồng công nghệ nhằm tư vấn về chính sách trí tuệ nhân tạo (AI) và các vấn đề chiến lược khác.

Nhà Trắng cho biết Hội đồng Cố vấn Khoa học và Công nghệ của Tổng thống (PCAST) sẽ do ông David Sacks, người đang giữ vai trò phụ trách AI và tiền mã hóa của Nhà Trắng, cùng cố vấn công nghệ Michael Kratsios đồng chủ tịch.

Hôm 25/3, ông Trump đã công bố danh sách 13 thành viên ban đầu từ khu vực tư nhân, trong đó có nhà đồng sáng lập Google Sergey Brin và nhà sáng lập Dell Technologies Michael Dell. Theo một sắc lệnh hành pháp, quy mô của hội đồng này có thể mở rộng tối đa lên 24 người.

"Mỹ đang đứng trước cơ hội dẫn đầu thế giới về AI", Zuckerberg chia sẻ trong thông cáo gửi Wall Street Journal. "Tôi vinh dự được gia nhập hội đồng của Tổng thống và hợp tác cùng các nhà lãnh đạo trong ngành để hiện thực hóa mục tiêu này".

Trong một tuyên bố khác, ông Michael Dell khẳng định mong muốn được làm việc cùng hội đồng để "thúc đẩy các chính sách tăng cường năng lực cạnh tranh và an ninh quốc gia của nước Mỹ".

Trong nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump đặc biệt chú trọng việc xây dựng một môi trường pháp lý nhằm đưa Mỹ trở thành quốc gia đi đầu về trí tuệ nhân tạo và tiền mã hóa. Một số thành viên trong hội đồng hiện đang lãnh đạo các công ty từng đóng góp tài chính cho các dự án tâm huyết của Tổng thống. Ví dụ, cả Meta Platforms và cá nhân ông Jensen Huang đều đã quyên góp cho các sự kiện của ông Trump.

"Dưới thời Tổng thống Trump, PCAST sẽ tập trung vào các chủ đề liên quan đến cơ hội và thách thức mà các công nghệ mới nổi mang lại cho lực lượng lao động Mỹ, đồng thời đảm bảo mọi người dân đều phát triển thịnh vượng trong Kỷ nguyên Vàng của Đổi mới", tuyên bố của Nhà Trắng nêu rõ.

Nhiều đời tổng thống tiền nhiệm, bao gồm George W. Bush, Barack Obama và Joe Biden, cũng từng thành lập các cơ quan tương tự. Hội đồng này thường đóng vai trò như một nhóm chuyên gia đầu não tư vấn cho Nhà Trắng về các vấn đề then chốt xoay quanh sự phát triển khoa học. Các thành viên được lựa chọn thường phản ánh những ưu tiên cốt lõi của tổng thống đương nhiệm.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump cũng thành lập một hội đồng tương tự gồm các lãnh đạo doanh nghiệp, song không quy tụ được những tên tuổi đình đám như hiện tại. Việc giới tinh hoa công nghệ sẵn lòng đảm nhận các vai trò cố vấn trong nhiệm kỳ này hoàn toàn trái ngược với giai đoạn trước, vốn bị phủ bóng bởi các cuộc tẩy chay và hàng loạt vụ từ chức gây chú ý.

(Theo WSJ)