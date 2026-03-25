Bồi thẩm đoàn tại New Mexico hôm 24/3 đã phán quyết Meta vi phạm luật pháp tiểu bang trong một vụ kiện cáo buộc công ty không cảnh báo người dùng về các rủi ro trên nền tảng và thất bại trong việc bảo vệ trẻ em khỏi những kẻ săn mồi tình dục.

Meta phải chịu trách nhiệm về việc không bảo vệ người trẻ tuổi trước các mối nguy hiểm trực tuyến, bao gồm nội dung khiêu dâm, gạ gẫm và buôn người. Ảnh: Shutterstock

Bồi thẩm đoàn tuyên Meta phải chịu trách nhiệm cho tất cả các cáo buộc, bao gồm hành vi cố ý tham gia vào các hoạt động thương mại "không công bằng và lừa dối" cũng như "vô lương tâm", đồng thời yêu cầu công ty bồi thường 375 triệu USD.

Quyết định này đánh dấu lần đầu tiên Meta phải chịu trách nhiệm trước bồi thẩm đoàn về những vấn đề liên quan đến sự an toàn của trẻ em và thanh thiếu niên, sau nhiều năm đối mặt với áp lực từ phụ huynh, các nhà vận động và nhà lập pháp. Một người phát ngôn của Meta cho biết công ty dự định kháng cáo.

Tổng chưởng lý New Mexico Raúl Torrez đã khởi kiện Meta vào năm 2023 vì cáo buộc tạo ra "môi trường dung túng" cho những kẻ săn trẻ em trên Facebook và Instagram. Dù mức phạt thấp hơn con số hàng tỷ USD mà New Mexico yêu cầu, thẩm phán có thể buộc Meta thay đổi nền tảng và nộp thêm tiền phạt trong các giai đoạn sau của vụ án.

Vụ án này nằm trong làn sóng áp lực pháp lý mà Meta và các nền tảng mạng xã hội khác đang phải đối mặt tại Mỹ. Cùng lúc, một bồi thẩm đoàn ở Los Angeles đang xem xét vụ kiện cáo buộc Meta và YouTube cố tình thiết kế các tính năng gây nghiện làm tổn hại sức khỏe tâm thần của người dùng trẻ.

Phiên tranh luận cuối cùng diễn ra sau 6 tuần xét xử, bao gồm lời khai từ các lãnh đạo Meta và cựu nhân viên. Các chi tiết từ cuộc điều tra ngầm của tổng chưởng lý dẫn đến ba vụ bắt giữ cũng được đưa ra trước tòa. Theo đó, giới chức đã tạo nhiều tài khoản giả danh trẻ em và phát hiện các tài khoản này liên tục tiếp xúc với nội dung gợi dục.

Tại tòa, luật sư Meta, Kevin Huff, lập luận công ty luôn minh bạch về việc một số nội dung không phù hợp có thể lọt qua bộ lọc an toàn. Ông khẳng định 40.000 nhân viên Meta đang chịu trách nhiệm giữ an toàn cho nền tảng.

Tuy nhiên, cựu Giám đốc kỹ thuật Arturo Bejar đã đứng ra làm chứng rằng các thuật toán cá nhân hóa giúp phân phối quảng cáo hiệu quả cũng có thể trở thành công cụ đắc lực cho những kẻ săn mồi. Cựu Phó chủ tịch đối tác Brian Boland khai rằng ông không tin sự an toàn là ưu tiên của CEO Mark Zuckerberg. Ngược lại, Giám đốc Instagram Adam Mosseri cho biết Meta đã triển khai các tính năng như Tài khoản Thanh thiếu niên bất chấp tác động tiêu cực đến tăng trưởng.

Vụ kiện cũng nêu lo ngại về việc tính năng mã hóa đầu cuối trên Instagram có thể cản trở nỗ lực của cơ quan thực thi pháp luật. Meta sau đó tuyên bố sẽ ngừng hỗ trợ tính năng này cho tin nhắn trực tiếp trên Instagram trong những tháng tới.

Luật sư Meta đặt câu hỏi về tính hợp pháp của cuộc điều tra, cáo buộc giới chức sử dụng tài khoản bị hack và ảnh trẻ em thật mà không có sự đồng ý. Người phát ngôn Meta Andy Stone gọi đây là hành động "vi phạm đạo đức". Ông Torrez lập tức bác bỏ, gọi những lời chỉ trích này là chiêu trò "đánh lạc hướng".

(Theo CNN)