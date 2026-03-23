Ông Peter Vandermeersch, cựu phụ trách chi nhánh Ireland của Mediahuis và hiện là nghiên cứu viên về báo chí tại tập đoàn này, cho biết ông đã "sập bẫy ảo giác" khi ứng dụng công nghệ mới.

Nhà báo kỳ cựu này giải thích đã sử dụng các công cụ như ChatGPT, Perplexity và Google NotebookLM để tóm tắt báo cáo nhưng không kiểm chứng độ chính xác của các trích dẫn. Sau đó, ông đăng tải nguyên văn các nội dung này lên bản tin Substack cá nhân.

Peter Vandermeersch thừa nhận đã sử dụng AI để "nhét chữ vào miệng người khác". Ảnh: Mediahuis

Sự việc bị phanh phui qua cuộc điều tra của tờ NRC, nơi ông Vandermeersch từng làm tổng biên tập vào những năm 2010. NRC cáo buộc ông đã xuất bản "hàng chục" câu nói sai sự thật. 7 nhân vật được trích dẫn trong các bài viết khẳng định họ chưa từng đưa ra những phát ngôn như vậy.

Trong bài đăng mang tên "Tôi thừa nhận lỗi lầm", ông Vandermeersch viết: "Tôi đã nhét chữ vào miệng người khác. Trong một số trường hợp, nó phản ánh cách tôi diễn giải lại ý của họ. Đây không chỉ là sự bất cẩn mà là một sai lầm".

Ông thừa nhận thêm: "Điều đau lòng nhất là tôi đã mắc phải chính sai lầm mà tôi thường xuyên cảnh báo đồng nghiệp. Các mô hình ngôn ngữ này quá xuất sắc nên dễ tạo ra những trích dẫn hấp dẫn khiến tác giả muốn sử dụng ngay. Tất nhiên, lẽ ra tôi nên kiểm chứng chúng. Sự giám sát của con người mà tôi luôn ủng hộ đã không được thực hiện".

Tổng giám đốc Mediahuis, ông Gert Ysebaert, nhấn mạnh tập đoàn áp dụng các quy định nghiêm ngặt về việc sử dụng AI, đòi hỏi sự cẩn trọng, giám sát của con người và tính minh bạch. "Việc vi phạm những nguyên tắc này đi ngược lại các tiêu chuẩn và cam kết về nền báo chí đáng tin cậy của chúng tôi", ông Ysebaert khẳng định.

Hiện tại, Mediahuis đã đình chỉ chức vụ của ông Vandermeersch và gỡ bỏ nhiều bài viết của ông trên trang web của tờ Irish Independent.

Dù thừa nhận sai lầm và việc không lập tức đính chính các trích dẫn giả mạo, ông Vandermeersch vẫn tin tưởng AI là một công cụ mạnh mẽ giúp báo chí trở nên tốt và chính xác hơn, nhưng tuyệt đối "không phải theo cách tôi đã làm". Ông hiện từ chối bình luận thêm về vụ việc.

(Theo The Guardian)