Bước vào tháng cao điểm, thị trường ô tô nóng dần lên khi các hãng ghi nhận doanh số tăng trưởng so với tháng trước đó. Theo thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công (HTC), gần 35.000 xe đã được bán ra trong tháng 9, tăng gần 18% so với tháng trước đó. Mặc dù chỉ bán ô tô du lịch, Toyota vẫn dẫn đầu thị trường với 7.013 xe giao đến tay khách hàng (không bao gồm Lexus), tăng 36% so với tháng trước đó. Ở phân khúc hạng sang, 196 xe Lexus đã được bán ra, nâng tổng tích lũy lên hơn 15.000 xe.

Yaris Cross là mẫu xe Toyota được khách hàng lựa chọn nhiều nhất trong tháng 9

Các mẫu xe trụ cột của hãng như Yaris Cross, Vios, Corolla Cross, Veloz Cross đều ghi nhận mức doanh số tăng trưởng rõ rệt so với tháng 8. Điển hình là Yaris Cross - mẫu SUV cỡ B hàng đầu thị trường hiện nay. Tháng 9, mẫu xe này quán quân phân khúc (xếp chung cả xe động cơ đốt trong và xe điện) với doanh số 1.964 xe và lọt top 10 xe bán chạy nhất thị trường. Từ tháng 3 đến nay, mẫu xe này luôn đạt doanh số trên 1.000 xe/tháng, duy trì mức tăng trưởng ổn định. Với thiết kế trẻ trung, hiện đại, giàu tiện nghi và phù hợp với xu hướng thị trường, tiên phong công nghệ Hybrid Electric (HEV) trong phân khúc, mẫu xe này được đông đảo khách hàng trẻ ưa chuộng. Nếu như “mau nở, chóng tàn” là thực cảnh của một số mẫu xe hot tại Việt Nam một thời thì Yaris Cross lại cho thấy sức hút bền bỉ và duy trì kể từ khi ra mắt (tháng 9/2023) cho đến nay.

Sau Yaris Cross, Vios là điểm sáng tiếp theo của Toyota trong tháng 9 với 1.292 xe bán ra, trong khi các đối thủ xếp sau ghi nhận doanh số chưa vượt 500 xe. Điều này giúp mẫu xe giữ vững vị thế dẫn đầu phân khúc, tổng tích lũy 9 tháng đầu năm đạt 8.496 xe. Ngoài ra, Corolla Cross và Veloz Cross cũng ghi nhận doanh số ấn tượng, 985 xe và 815 xe, khẳng định vị thế trong phân khúc C-SUV và B-MPV.

Hơn 19.400 xe Toyota Hybrid Electric đã được giao đến tay khách hàng 5 năm qua.

Ở mảng xe xanh, Toyota cũng ghi nhận 747 xe HEV được giao đến tay khách hàng trong tháng 9, nâng tổng tích lũy lên 19.478 xe. Hãng xe Nhật Bản tiếp tục là thương hiệu chiếm ưu thế, với gần 58% thị phần toàn thị trường (9 tháng đầu năm 2025).

Sự tăng trưởng đột phá trong tháng sinh nhật được nhận định là từ chính sách bán hàng hấp dẫn kết hợp các giá trị vốn đã “đóng đinh” tên tuổi Toyota, uy tín thương hiệu và lợi thế mạng lưới đại lý rộng khắp cả nước. Với phương châm chăm sóc khách hàng bằng cả trái tim Omotenashi thấm nhuần trong tư tưởng và hành động của con người Toyota, mạng lưới xưởng dịch vụ quy mô với máy móc hiện đại và đội ngũ kỹ thuật viên có trình độ chuyên môn cao, đa dạng linh phụ kiện và tối ưu giá thành, Toyota không chỉ bán những chiếc xe mà còn quan tâm đến cả quá trình sử dụng của khách hàng cũng như vòng đời sản phẩm.

Khách hàng Nguyễn Anh Tuấn - Chủ xe Camry HEV chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ có ý định sẽ mang xe ra gara ngoài để bảo dưỡng hay sửa chữa bởi tôi hài lòng với dịch vụ tại đại lý Toyota. Căn cuối tuần rảnh rỗi, tôi mang xe qua đại lý bảo dưỡng định kỳ, vừa quan sát được quá trình thợ làm xe, vừa nhâm nhi tách cafe trong phòng lounge rộng rãi, mát mẻ với đầy đủ tiện nghi”. Từng trải qua 3 đời xe đến từ 3 thương hiệu khác nhau, Anh Tuấn đánh giá, dịch vụ tại đại lý Toyota vẫn là chuyên nghiệp nhất.

Dịch vụ bảo dưỡng chính hãng của Toyota nhận được đánh giá cao từ khách hàng.

Tiếp tục khuấy động thị trường trong giai đoạn cao điểm, hãng xe Nhật Bản triển khai hàng loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn cho khách mua xe trong tháng 10, mức giảm tối đa lên đến 77 triệu đồng. Trong đó, bộ ba Vios, Veloz Cross và Avanza Premio giữ mức ưu đãi lớn nhất, tương đương 100% lệ phí trước bạ. Mức hỗ trợ đến 50% lệ phí trước bạ được áp dụng cho Yaris Cross, Corolla Cross, Hilux và Camry. Bên cạnh đó, quà tặng bảo hiểm thân vỏ, chính sách hỗ trợ lãi suất vay cho khách mua xe theo hình thức trả góp, chương trình bán xe cũ mua xe mới qua Toyota Sure với ưu đãi lãi suất vay chỉ từ 0%/năm cũng được xem là động lực thúc đẩy khách hàng “xuống tiền” tậu xế hộp Toyota trong tháng 10 này.

Là hãng “mạnh tay” trong các chính sách khuyến mại, tiên phong về chất lượng dịch vụ cùng nguồn cung ổn định, Toyota được dự đoán sẽ tiếp tục tạo dấu ấn tại thị trường ô tô Việt Nam.

Ngọc Minh