Trong quá trình sử dụng ô tô, việc trầy xước là chuyện hầu như không thể tránh khỏi. Những vết xước trên xe có thể đến từ va quệt khi đỗ xe, cọ vào tường, đá văng trên đường, tác động ngoại lực hay thậm chí chỉ vì rửa xe sai cách. Dù chỉ là vết xước nhỏ nhưng chúng khiến xe mất thẩm mỹ, giảm giá trị khi bán lại, và nếu để lâu có thể gây rỉ sét bề mặt.

Những vết xước nhẹ có thể xử lý được ngay tại nhà mà nhiều người không biết. Ảnh: Bumper Buddies

Với những vết xước nhỏ như vậy, nhiều gara ô tô thường tư vấn sơn lại nguyên cản, nguyên hông xe hay thậm chí cả xe, trong khi thực tế phần lớn vết xước đều có thể xử lý tại nhà với chi phí cực thấp.

Để xóa vết xước ô tô hiệu quả, điều quan trọng là cần xác định vết xước thuộc loại nào. Nếu dùng móng tay kéo nhẹ lên bề mặt và không bị khựng lại, tức là vết xước chỉ nằm trên lớp sơn bóng và hoàn toàn có thể xử lý bằng các vật dụng đơn giản tại nhà.

Ngược lại, nếu móng tay bị vướng hoặc nhìn thấy lớp sơn màu bên dưới, vết xước đã sâu và giải pháp bắt buộc là sơn dặm ô tô đúng mã màu. Mặc dù có thể xử lý tại nhà nhưng phương pháp này đòi hỏi người thực hiện phải có kỹ thuật cao, đặc biệt là khâu pha màu để đảm bảo màu sơn mới tương đồng với màu cũ, tránh bị lốm đốm. Do đó, người dùng nên đưa xe đến gara thay vì tự xử lý.

Kém đánh răng giá rẻ hoàn toàn có thể làm mờ các vết xước nhẹ trên ô tô. Ảnh: Slashgear

Một trong những cách xử lý vết xước xe hơi phổ biến nhất hiện nay chính là dùng kem đánh răng. Phương pháp này được nhiều người áp dụng vì rẻ tiền, an toàn, dễ làm và phù hợp với những vết xước nhẹ.

Kem đánh răng, đặc biệt loại có chứa baking soda, có tính mài mòn rất nhẹ giúp làm mờ vết trầy trên bề mặt sơn. Chỉ cần làm sạch vùng xước, thoa kem đánh răng và chà theo chuyển động tròn khoảng một phút rồi lau sạch, bạn sẽ nhận thấy vết xước mờ đi đáng kể. Đây được xem là cách xóa vết xước ô tô tiết kiệm nhất nhưng mang lại hiệu quả ngoài mong đợi.

Nếu muốn kết quả cao hơn, bạn có thể dùng dung dịch đánh bóng xe như Meguiar’s Ultimate Compound hoặc 3M Rubbing Compound được bán tại các trung tâm chăm sóc xe. Đây là sản phẩm chuyên dụng để xử lý xước nhẹ đến trung bình và giúp phục hồi bề mặt sơn nhanh chóng.

Ngoài kem đánh răng, người dùng có thể dùng dung dịch đánh bóng để xử lý các vết xước nhẹ. Ảnh: Meguiar's

Ưu điểm của dung dịch đánh bóng này là sự hiệu quả rõ rệt, không gây hại lớp sơn và giá thành chỉ vài trăm nghìn, rẻ hơn rất nhiều so với việc mang xe vào gara.

Nhìn chung, xóa vết xước xe ô tô tại nhà hoàn toàn không khó nếu người dùng nắm được kỹ thuật đúng và xác định đúng loại trầy xước. Việc tự xử lý giúp tiết kiệm chi phí, tránh rủi ro bị các gara “vẽ bệnh” và đặc biệt giữ cho xe luôn sạch đẹp, bền màu theo thời gian.

Không cần tới máy móc chuyên dụng, người dùng vẫn có thể khôi phục vẻ ngoài cho chiếc xe của mình bằng những vật dụng rất đơn giản như kem đánh răng, khăn microfiber, dung dịch đánh bóng với chi phí rẻ bất ngờ.

