Ngày 9/9, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt bị cáo Phạm Tuấn Khanh (30 tuổi, ngụ xã Lương Hòa Lạc) 16 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cáo trạng xác định, Khanh không có nghề nghiệp ổn định, do muốn có tiền tiêu xài đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các chủ trang trại nuôi gà thông qua việc mua bán gà.

Khanh lên mạng tìm mua sim điện thoại không đăng ký chủ thuê bao và tạo tài khoản Zalo tên “Tuấn gà ta”; mục đích tìm các trại gà để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Khanh tại toà. Ảnh: E.X

Cáo trạng nêu, do Khanh từng làm công việc bắt gà cho các trại gà khu vực huyện Chợ Gạo (cũ) nên quen biết nhiều người. Trong quá trình giao dịch mua bán gà, Khanh thường giả vờ hệ thống ngân hàng kẹt mạng, không thể chuyển tiền.

Khanh làm giả hình ảnh thông báo “chuyển tiền thành công” gửi qua Zalo cho các bị hại để tạo lòng tin. Ngoài ra, Khanh còn thuê xe tải đậu trước nhà nhằm che mắt bị hại, dùng sim rác, lập tài khoản Zalo ảo để giao dịch. Sau khi chiếm đoạt được số gà, Khanh lập tức vứt sim, khóa Zalo để cắt đứt liên lạc.

Từ tháng 7/2023 đến tháng 6/2024, Khanh đã nhiều lần thực hiện hành vi lừa đảo tại các huyện Chợ Gạo, TP Mỹ Tho (Tiền Giang cũ) và huyện Châu Thành (Long An cũ).

Theo đó, Khanh gọi điện cho chị Trần Thị Thanh Trúc ở xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo (cũ) đặt vấn đề mua 3.000 con gà tre, giá 73.000 đồng/kg, hẹn cho người đến bắt.

Sau đó, Khanh thuê nhân công, xe tải và tài xế qua mạng xã hội, đồng thời dặn mọi người ứng trước tiền thuê lồng gà. Sau đó, nhóm người do Khanh "sắp xếp" đến trại của chị Trúc bắt 5.440 con gà, trọng lượng hơn 6 tấn.

Khi bị yêu cầu thanh toán, Khanh viện lý do với chị Trúc là ngân hàng “kẹt mạng”. Sau đó, toàn bộ số gà được đưa lên xe chuyển đi nơi khác tiêu thụ. Tổng cộng Khanh thu về hàng trăm triệu đồng, song hoàn toàn không trả tiền cho chị Trúc.

Theo cơ quan điều tra, Khanh thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của chị Trần Thị Thanh Trúc trị giá hơn 476 triệu đồng.

Với thủ đoạn tương tự, Khanh chiếm đoạt của chị Lê Thị Mỹ Trang là 2.000 con gà tre nặng 2.539kg, trị giá hơn 182 triệu đồng.

Khanh chiếm đoạt của chị Nguyễn Lê Dung là 1.956kg/2.784kg gà tre loại 1 (hơn 156 triệu đồng) và 828kg gà tre loại 2 (hơn 53 triệu đồng), tổng cộng hơn 210 triệu đồng.

Anh Huỳnh Văn Mông bị Khanh chiếm đoạt 1.017kg gà tre, trị giá trên 76 triệu đồng.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Khanh là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác, làm mất trật tự, trị an ở địa phương.