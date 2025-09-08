Ngày 8/9, Công an TP Cần Thơ cho biết vừa giải cứu nam sinh bị người giả danh công an “bắt cóc online”.

Theo điều tra ban đầu, trưa 7/9, chị T. (ngụ phường Hưng Phú) trình bày, con trai 19 tuổi (sinh viên năm 2 của một trường đại học ở TP Cần Thơ) bị đối tượng lừa đảo khống chế đòi 300 triệu đồng tiền chuộc.

Theo đó, nam sinh nhận được cuộc điện thoại từ số lạ nói có đơn hàng cần kiểm chứng. Sau đó, đối tượng kết bạn với nam sinh qua Zalo, đưa các giấy tờ tùy thân của em và bịch ma túy, nói em là đồng phạm trong vụ án ma túy đang điều tra. Bọn chúng yêu cầu nam sinh tham gia nhóm Zalo với ngân hàng, nhà mạng để xác minh sự trong sạch.

Lúc này, các đối tượng mặc đồ công an liên tục gọi điện yêu cầu nam sinh phải giữ bí mật cuộc nói chuyện, không cho ai biết. Bọn chúng yêu cầu nam sinh hợp tác, nếu chống đối sẽ bị bắt, đi tù từ 2 -7 năm và “xã hội đen” truy lùng.

Nam sinh được công an giải cứu trong khách sạn ở Cần Thơ. Ảnh: CACC

Sợ hãi, nam sinh đồng ý làm theo chỉ dẫn của bọn lừa đảo đi thuê khách sạn trên đường 30/4, (phường Tân An, TP Cần Thơ), cắt toàn bộ thông tin liên lạc với gia đình.

Quá trình ở trong khách sạn, các đối tượng yêu cầu nam sinh tự quay phim gửi cho các đối tượng thể hiện sự run sợ. Do bị áp lực khống chế của các đối tượng, nam sinh này đã thực hiện việc quay phim và chuyển 6 triệu đồng vào tài khoản mà đối tượng cung cấp.

Bọn chúng còn gửi tin nhắn với gia đình nam sinh, yêu cầu gia đình chuyển 300 triệu đồng. “Tôi chỉ cần tiền, không cần mạng… Đúng 12h không có tiền, tôi sẽ chặt một ngón tay của nó. Hiện tại cháu đang rất an toàn, gần biên giới rồi… Tôi cho chị thời gian ra tiệm vàng nhờ chuyển…”, tin nhắn của đối tượng lừa đảo gửi gia đình nam sinh.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ nhận định đây là vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức “bắt cóc online”. Nhóm đối tượng giả danh công an gọi điện cho nam sinh thông báo có liên quan đến vụ án cần hợp tác điều tra.

Đối tượng yêu cầu nam sinh đi tìm khách sạn để cắt đứt mọi liên lạc với người thân, bạn bè.

Đồng thời, bọn chúng chiếm quyền sử dụng Zalo của nam sinh để gọi điện về cho gia đình nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an đã trấn an gia đình và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm bị hại.

Đến 14h ngày 7/9, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Tân An giải cứu nam sinh tại khách sạn, trong tâm lý hoang mang, hoảng loạn.

Nam sinh được lực lượng làm nhiệm vụ động viên, giải thích thủ đoạn đối tượng lừa đảo nên đã ổn định tinh thần...