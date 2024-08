Lấy lý do chúc mừng sinh nhật muộn ông Nguyễn Lộc An - nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil tặng chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe. Sau này, ông An bán đồng hồ này với giá 23.000 USD.