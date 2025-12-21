Khúc dạo đầu của những thanh âm linh thiêng

Tại Quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương, Lâm Đồng), chiếc ly cà phê cực đại của King Coffee sừng sững giữa không gian như một "ngọn hải đăng" với hoa văn họa tiết truyền thống Tây Nguyên. Không chỉ là một biểu tượng trưng bày, ly cà phê kỷ lục cao 46m là sự khẳng định về vị thế của một quốc gia đang là điểm đến của các nhãn hàng cà phê thế giới. Không xa nơi đó, ngôi nhà rông tọa lạc trên đồi cao, là nơi trưng bày biểu trưng và mẫu đặc sản cà phê các nước: Italia, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Ethiopia, Colombia, Singapore, Brasil…tạo nên bức tranh đa sắc màu, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Chị Nguyễn Thị Hoa, ở phường Xuân Hương, Lâm Đồng, tranh thủ ngày nghỉ đưa cả gia đình đến thưởng lãm không gian cà phê, tham gia các trò chơi, chụp hình cùng các tác phẩm điêu khắc mang phong cách Phi Châu. Cười rạng rỡ khi nhận được món quà nhỏ, nhờ giải đáp đúng câu hỏi khi tham gia trò chơi đố vui hiểu biết về pha chế cà phê, chị cho biết: "Đà Lạt tuần này 'say' lắm. Nhiều bạn bè của chị,mình book lịch lên Đà Lạt để tham dự đêm khai hội. Chúng tôi tự hào vì đây là lần đầu tiên, văn hóa cồng chiêng của Tây nguyên hòa quyện cùng tinh hoa của hạt cà phê di sản, được tôn vinh cùng lúc, ngay tại mảnh đất này".

Du khách trải nghiệm, thưởng thức cà phê tại gian hàng King Coffee

Mang hơi thở rẫy nương vào lòng phố thị

Giữa những gian hàng lộng lẫy, tôi gặp anh Huỳnh Tam Tứ, làm tại Công ty TNHH TM xây dựng Phú Vân, là đơn vị thi công ly cà phê kỷ lục. Anh tâm sự, công ty của anh đã huy động lượng nhân công đông đảo ngày đêm thi công công trình để phục vụ bà con.

"Nhìn công trình hiện diện giữa lòng thành phố, mang lại sự uy nghi bề thế cho không gian triển lãm ngay giữa phố, tôi xúc động lắm," anh Tứ tâm sự. Với anh, sự thích thú trải nghiệm của các du khách, chính là phần thưởng cho những ghi nhận, giúp quên đi những nhọc nhằn của đội ngũ thi công những ngày qua.

Anh cũng muốn tận tay chạm vào những bộ máy rang xay hiện đại, để biết cách hạt cà phê thô ráp của mình sẽ trở thành những "giọt đen" cầu kỳ chinh phục người Nga, người Mỹ như thế nào.

Cách đó không xa là PhilipPhilippe, một du khách đến từ Pháp, kiên nhẫn đợi từng giọt cà phê phin rơi chậm. Anh cho biết sẽ dành thời gian để tham gia “tối đa” các chương trình lễ hội, chỉ để tìm hiểu về văn hóa cồng chiêng và học cách pha chế kiểu Việt. "Ở Pháp nói riêng và châu AaunoisÂu chung, người già hay trẻ đều yêu cà phê, nhưng uống cà phê giữa không gian lồng lộng gió núi và tiếng cồng chiêng của các bạn là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Nó có chiều sâu của lịch sử," PhilipPhilippe hào hứng chia sẻ.

Check in bên các tác phẩm nghệ thuật mang phong cách Phi Châu

Khát vọng của "Liên minh Coffee" toàn cầu

Lễ hội Di sản cà phê toàn cầu lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố cao nguyên không chỉ là nơi điểm đến du lịch, mà là một "đại cảnh" hội tụ của giới cà phê quốc tế. 34 gian hàng là 34 không gian văn hóa, nơi những chuyên gia và doanh nhân toàn cầu gặp gỡ.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo, Nhà sáng lập, CEO TNI King Coffee - người tâm huyết "thắp lửa" cho lễ hội lần này, khẳng định: "Chúng tôi muốn định vị Đà Lạt thành điểm đến cà phê quốc tế. Lễ hội di sản này là lời khẳng định vị thế mới của cà phê Việt. Lễ hội vừa là nơi giới thiệu những thế mạnh, điểm ưu việt của các thương hiệu cà phê trong nước nguyên liệu thô, đồng thời là dịp quảng bá di sản văn hóa, hướng đến một liên minh cà phê toàn cầu, mà Lâm Đồng được kỳ vọng sẽ là vùng đất thủ phủ."

Dưới nắng chiều muộn, Thủy Tiên - cô sinh viên sư phạm - cùng bạn bè say sưa giới thiệu cho du khách hương vị độc đáo của những ly cà phê thơm nồng. Tiếng cồng ngân vang giữa không gian đậm mùi cà phê mới rang, tạo nên một thứ bầu không khí "hừng hực" nhưng vẫn vô cùng thư thái. Thủy Tiên chia sẻ: "Chúng em muốn mang hơi thở của rẫy nương vào lòng phố, để du khách cảm nhhajannhận đằng sau mỗi tách cà phê là sở thích, gu ẩm thực của người dân thị thành, sự chăm chỉ miệt mài của người nông dân".

Trước giờ khai hỏa,mạc toàn bộ không gian Quảng trường Lâm Viên đã sẵn sàng. Những bộ dụng cụ pha chế từ cổ điển đến hiện đại đã nằm ngăn nắp, những hạt cà phê cổ đã sẵn sàng “kể chuyện”.

Từ Đà Lạt, đêm 21/12 sẽ không chỉ là một đêm hội của âm thanh và ánh sáng. Đó là thời khắc hạt cà phê Việt thực sự "hóa rồng", mang tâm hồn cao nguyên vươn xa, ghi dấu ấn đậm nét trên bản đồ cà phê toàn cầu.

Hồng Anh