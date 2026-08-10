Tại khu vực sản xuất của Hợp tác xã Hoa Bình Liêu hiện có khoảng 45-50 quả bí đạt kích thước và màu sắc đẹp, đủ tiêu chuẩn để phục vụ khách tham quan, chụp ảnh. Với diện tích khoảng 5.000m2, bí ngô khổng lồ Atlantic Giant được trồng xen dưới tán cây đào.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Hợp tác xã Hoa Bình Liêu, cho biết so với các giống bí đỏ thông thường, bí khổng lồ không quá khó trồng. Cây sinh trưởng khỏe, dễ ra quả, nhưng để quả đạt kích thước lớn cần chú trọng kỹ thuật chăm sóc.

Mỗi gốc bí ngô khổng lồ đều được đánh số thứ tự để kiểm tra sinh trưởng. Mỗi quả to, màu đẹp là đạt tiêu chuẩn. Ảnh: P.C

Một trong những yếu tố quan trọng là việc lấp đất cho các nhánh phụ. Khi cây bò trên mặt đất và phát triển đến đâu, người trồng có thể phủ một lớp đất lên phần thân tại đó để kích thích cây hình thành thêm rễ phụ.

Trung bình, người trồng chỉ cần dành khoảng 10 phút mỗi ngày cho mỗi cây để theo dõi và chăm sóc. Nếu có điều kiện đất phù hợp để cây phát triển tự nhiên, quả đạt trọng lượng khoảng 50kg được xem là khá phổ biến.

Trong điều kiện tự nhiên, bí ngô cho quả trung bình nặng khoảng hơn 50kg. Ảnh: P.C

Theo ông Hải, đơn vị bắt đầu thử nghiệm trồng bí khổng lồ từ năm 2025, năm nay mô hình được triển khai từ tháng 2.

Từ khi gieo trồng đến lúc quả trưởng thành mất khoảng 4 tháng. Trong khoảng 2 tháng đầu, cây sinh trưởng, phát triển thân lá và ra hoa. Sau đó, quả tiếp tục phát triển trong khoảng 60 ngày để đạt kích thước lớn nhất.

Ông Nguyễn Thanh Hải bên quả bí ngô nặng 126kg tại vườn. Ảnh: P.C

Theo ông Hải, giai đoạn từ 10-30 ngày sau khi đậu quả là thời điểm bí phát triển rất nhanh. Có những ngày, trọng lượng một quả bí tăng gần 3kg.

Trong đợt đầu, hợp tác xã trồng 30 gốc và thu được 47 quả. Đợt thứ hai trồng thêm 17 gốc, có khoảng 20 quả đang tiếp tục phát triển. Hiện quả lớn nhất tại hợp tác xã đạt khoảng 126kg.

Bí ngô khổng lồ được trồng xen kẽ với cây hoa anh đào trong khu vườn rộng khoảng 5.000m2. Ảnh: P.C

"Nguồn giống hiện được hợp tác xã mua từ nước ngoài, chủ yếu thông qua các nền tảng sàn thương mại điện tử hoặc nhờ người thân, bạn bè, học sinh ở Australia mua tại các siêu thị rồi mang về Việt Nam. Trong năm tới, hợp tác xã dự kiến lựa chọn những quả có kích thước lớn nhất để lấy hạt, vừa phục vụ nhân giống, vừa có thể cung cấp giống cho người dân địa phương", ông Hải cho biết.

Quả bí ngô khổng lồ 10 ngày tuổi đã to hơn bí ngô bình thường. Ảnh: P.C

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Giáp Văn Ngôn, Chủ tịch UBND xã Hoành Mô, cho biết mô hình hiện được Hợp tác xã Hoa Bình Liêu trồng và phát triển khá tốt.

Theo ông Ngôn, bí ngô khổng lồ đang được địa phương xác định là một sản phẩm du lịch mới, tạo thêm điểm check-in cho du khách khi tới Hoành Mô.

Du khách thích thú chụp ảnh bên quả bí ngô khổng lồ. Ảnh: P.C

Bí khổng lồ không chỉ có kích thước ấn tượng mà còn có thể dùng làm thực phẩm, ăn khá ngon. Tuy nhiên, phần lớn những quả đẹp được giữ lại phục vụ tham quan nên người trồng không khỏi tiếc khi đến lúc thu hoạch.

Những quả bí nằm giữa vườn cây khiến nhiều du khách thích thú, đặc biệt là những người lần đầu được tận mắt nhìn thấy quả bí nặng hàng chục, thậm chí hơn 100kg. Nhiều đoàn khách đã tìm tới khu vực trồng bí để tham quan và chụp ảnh.

Là một sản phẩm nông nghiệp mới, bí ngô khổng lồ thu hút sự quan tâm của nhiều người dân và du khách. Ảnh: P.C

“Ngoài làm tọa độ độc đáo cho du khách trải nghiệm, bí ngô khổng lồ cũng làm thực phẩm được. Hiện tại, quả bí ngô lớn nhất nặng 126kg, phấn đấu sang mùa vụ mới sẽ có quả nặng 150kg. Đây là sản phẩm mới trong nông nghiệp nhưng cũng gây tò mò cho du khách nên từ đầu năm cũng có nhiều đoàn khách tới để nhìn tận mắt”, ông Ngôn cho biết.