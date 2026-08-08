Tháng 7/2026, tranh thủ thời gian rảnh rỗi, gia đình đông người của chị Trần Hà Ly (Hà Nội) cùng nhau lên đường, di chuyển thẳng tới Phú Quý (còn gọi là cù lao Thu, cù lao Khoai Xứ) - hòn đảo thuộc huyện đảo cùng tên, tỉnh Bình Thuận cũ (nay là đặc khu Phú Quý thuộc địa phận tỉnh Lâm Đồng).

Tuy diện tích đảo chỉ rộng hơn 18km2 nhưng có đủ cảnh đẹp, danh thắng, trải nghiệm... để du khách thoải mái khám phá vài ngày.

Ngoài đảo chính, quanh đảo Phú Quý còn Hòn Đá Cao, Hòn Đỏ, Hòn Tranh và Hòn Hải.

Chị Ly cùng gia đình ghé thăm đảo Phú Quý nhiều lần chưa chán

Cảnh đẹp hoang sơ, nhiều trải nghiệm

Chị Ly chia sẻ, Phú Quý là điểm đến yêu thích của các thành viên mỗi dịp hè. So với các hòn đảo khác của Việt Nam mà chị từng ghé thăm, Phú Quý mang nét đẹp riêng.

Đặc biệt, trên đảo không có ô tô, du khách và người địa phương chủ yếu di chuyển bằng xe máy, không gian khá yên tĩnh.

Nữ du khách Hà Nội nhận thấy, dù dịch vụ du lịch trên đảo khá phát triển nhưng cảnh quan vẫn giữ được vẻ hoang sơ, người dân chân chất và nhiệt tình. Đặc biệt, nguồn hải sản dồi dào, “chỉ cần bơi gần bờ cũng thấy cá”.

“Chuyến du lịch này là lần thứ 5 nhà mình tới đảo Phú Quý. Trước đó, các chuyến đi thường rơi vào những tháng hè và kéo dài khoảng 1-2 tuần”, chị Ly cho hay.

Khung cảnh đẹp hoang sơ trên đảo

Về lưu trú, gia đình chị thuê homestay của người bản địa, ưu tiên vị trí ngay sát biển. Không gian homestay được thiết kế bình dị, có sân cát và tán cây rộng tạo bóng râm, mang đến cảm giác thoải mái như ở nhà riêng.

Chốn nghỉ này cũng có khu bếp để khách thoải mái nấu nướng theo ý thích. “Quan trọng là chủ nhà rất thân thiện, thường xuyên hỗ trợ khách thuê phòng và chi phí cũng khá rẻ”, chị kể.

Khu vực bãi cát ven biển trở thành góc thư giãn, check-in lý tưởng

Vì du lịch theo phong cách chậm, dành thời gian tận hưởng từng trải nghiệm nên gia đình chị Ly hạn chế việc “chạy sô” các điểm đến chỉ để check-in.

Trong thời gian lưu trú tại đảo, chị cùng chồng con tham gia nhiều hoạt động thú vị như: lặn tự do (freediving); khám phá Hòn Tranh theo tour; lặn bắt nhum biển…

Ngoài ra, họ còn tham quan nhiều thắng cảnh và điểm chụp hình đẹp, đặc biệt không ngần ngại tìm tòi, khám phá các địa điểm mới mẻ mà khách du lịch ít biết hoặc ít ghé ở đảo như: ngọn hải đăng, đền thờ hiện vật xương cá ông Vạn An Thạnh, đền thờ Công chúa Bàn Tranh…

Chị Ly chụp hình ở một số địa điểm đẹp trên đảo

Một trong những trải nghiệm mà chị Ly thích nhất trên đảo là dậy sớm đi chợ cá, mua đủ loại hải sản tươi ngon với giá phải chăng.

“Bình minh trên đảo bắt đầu từ rất sớm. Mỗi lần ra chợ cá, mình có cảm giác như bước vào một siêu thị giá rẻ bởi hải sản đủ loại, tươi rói và có giá rất bình dân.

Chẳng hạn, một mẻ bào ngư tươi lẫn sò, ốc chỉ khoảng 50.000 đồng; ghẹ sống khoảng 60.000 đồng/kg; bạch tuộc nháy khoảng 95.000 đồng/kg...

Không chỉ hải sản, rau củ và trái cây trên đảo cũng có giá khá rẻ. Mình thường mua nhiều thực phẩm mang về homestay để tự chế biến những bữa ăn cho cả gia đình. Vừa tiết kiệm chi phí, vừa được thưởng thức hải sản tươi ngon ngay tại chỗ”, chị Ly chia sẻ.

Phiên chợ sáng sớm trên đảo với nhiều loại hải sản tươi ngon, giá bình dân

Ẩm thực đa dạng, giá bình dân

Chị Ly nhận xét, ẩm thực là điểm nhấn ấn tượng giúp chuyến du lịch tới đảo Phú Quý của gia đình càng thêm đáng nhớ.

Chị Ly thường mua hải sản về homestay, tự tay chế biến các bữa ăn dinh dưỡng cho cả gia đình khi du lịch ở đảo Phú Quý

Tại đây, các thành viên có cơ hội thưởng thức nhiều món ăn chế biến từ hải sản tươi ngon như cá thu một nắng, canh mực nấu mướp, cá nhồng, cá nóc xào sả ớt…

Ngoài ra, họ còn trải nghiệm loạt thức quà vặt bình dị, từ bánh tráng nướng, bánh tráng dừa, kem dừa Phú Quý cho đến bò nóng, gà nướng, mì mực, khô cá nhám, cá nhám cuốn bánh tráng mè.

Một số món ngon mà nữ du khách Hà Nội được thưởng thức trên đảo

“Theo cảm nhận của mình, hầu hết các món ăn trên đảo đều ngon và có giá mềm hơn khá nhiều so với đất liền. Đặc biệt, những món bánh dân dã như bánh tráng dừa, bánh hòn, bánh tét... chỉ có giá vài nghìn đồng mỗi chiếc.

Mình cũng rất ấn tượng với món bò nóng. Thực khách được phục vụ thịt bò tươi, tự tẩm ướp và nướng theo khẩu vị ngay tại bàn nên vừa ngon vừa thú vị.

Ngoài ra, trên đảo còn có một giống nhãn do người dân địa phương trồng, hình thức khá lạ với lớp vỏ ửng hồng, căng bóng. Dù phần cùi không dày nhưng vị ngọt đậm, thoang thoảng hương lá nếp. Thấy ngon, mình đã mua loại nhãn này về homestay, kết hợp với nước dừa để làm món giải khát cho cả gia đình”, chị Ly chia sẻ.

Ảnh: Hà Ly Trần