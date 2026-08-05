Ngày 5/8, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, lực lượng quản lý trật tự du lịch biển vừa hỗ trợ một nữ du khách tìm chiếc lắc vàng đánh rơi xuống biển Mỹ Khê.

Khoảng 16h cùng ngày, Đội quản lý trật tự du lịch biển nhận được đề nghị hỗ trợ từ chị Chu Thị Mai (quê Nghệ An), sau khi chị làm rơi chiếc lắc vàng trong lúc tắm biển.

Theo anh Phan Thanh Trinh, thành viên Đội quản lý trật tự du lịch biển, sau khi xác định vị trí nghi chiếc lắc rơi, anh mang máy dò kim loại xuống nước tìm kiếm. Tuy nhiên, sóng lớn cùng cát liên tục bồi lấp khiến việc xác định vị trí tài sản gặp nhiều khó khăn.

Sau hơn 1 giờ kiên trì rà soát, đến khoảng 17h, một con sóng bất ngờ đánh chiếc lắc nổi lên mặt cát. Lực lượng tìm kiếm nhanh chóng phát hiện và thu hồi tài sản. Nhận lại chiếc lắc, chị Mai bật khóc vì xúc động.

Chiếc lắc vàng được tìm thấy. Ảnh: A.T

Chia sẻ với PV, chị Mai cho biết, đây là lần đầu chị đến Đà Nẵng du lịch, chiếc lắc có ý nghĩa rất lớn với chị.

"Đó là món quà kỷ niệm chồng tặng nên có ý nghĩa rất lớn với tôi. Khi biết bị mất, tôi gần như tuyệt vọng vì nghĩ sẽ không thể tìm lại được giữa biển rộng mênh mông", chị Mai chia sẻ.

Theo nữ du khách, một nhân viên cứu hộ trên bãi biển đã hướng dẫn chị tìm gặp anh Phan Thanh Trinh vì biết anh có kinh nghiệm sử dụng máy dò kim loại để hỗ trợ du khách tìm tài sản thất lạc.

Dù phải lội ra khu vực nước sâu hơn 0,5m và liên tục bị sóng đánh, anh Trinh vẫn kiên trì dò tìm.

"Việc tìm kiếm hơn 1 giờ vẫn chưa có kết quả. Bất ngờ một đợt sóng đánh vào, tôi thấy một vật hình tròn nhô lên khỏi mặt cát. Mọi người chạy đến mò thử thì đúng là chiếc lắc. Tôi và 2 người thân ôm nhau bật khóc vì không tin có thể tìm lại được tài sản giữa biển", chị Mai kể.

Chị Mai cùng người thân xúc động khi tìm thấy tài sản. Ảnh: A.T

Theo chị Mai, chiếc lắc có giá trị khoảng 3 chỉ vàng. Sau khi nhận lại tài sản, chị nhiều lần ngỏ ý gửi quà cảm ơn nhưng các cán bộ đều từ chối.

"Tôi thật sự bất ngờ trước sự nhiệt tình của người dân Đà Nẵng. Các anh nói đây là trách nhiệm và nhất quyết không nhận tiền cảm ơn. Đây là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong chuyến du lịch của tôi", chị nói.

Theo Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, thời gian qua, Đội quản lý trật tự du lịch biển đã nhiều lần hỗ trợ người dân và du khách tìm lại các tài sản có giá trị như điện thoại, nhẫn, dây chuyền... Những việc làm này góp phần lan tỏa hình ảnh thân thiện, mến khách của du lịch Đà Nẵng.