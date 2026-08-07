Nếu hỏi người dân địa phương đâu là quán mì đáng để xếp hàng chờ đợi, nhiều người sẽ nhắc đến Lý Dịch Mì Quán ở khu Thụ Mộc Lĩnh, quận Vũ Hoa. Ít ai biết, từ một cửa hàng chưa đầy 10m2, sau 12 năm quán đã phát triển thành chuỗi 5 cơ sở nhờ lượng khách trung thành ngày càng đông, theo QQ.

Chủ quán, bà Lý Hồng Anh, không thu hút thực khách bằng chiêu trò hay món ăn đắt đỏ mà bằng sự chân thành trong cách làm nghề. Chính những vị khách quen đã đề cử bà và góp phần giúp bà được vinh danh "Người tốt Hồ Nam" năm 2025 ở hạng mục Trung thực - Giữ chữ tín.

Bà Lý Hồng Anh nổi tiếng là chủ nhà hàng rất có tâm. Ảnh: QQ

Hơn 1 thập kỷ không tăng giá

Năm 2014, Lý Hồng Anh mở một quán mì nhỏ tại Hồ Nam để mưu sinh. Ngay từ đầu, bà kiên định nguyên tắc chỉ dùng nguyên liệu chất lượng, chế biến mới mỗi ngày và chưa từng đánh đổi chất lượng dù lợi nhuận thấp hay nhiều nhà cung cấp chào hàng giá rẻ.

Suốt hơn 10 năm, giá một bát mì vẫn không đổi nhờ bà cắt giảm các chi phí không cần thiết thay vì giảm chất lượng món ăn. Những bát mì đầy ắp thịt đến mức khách quen ví von: "Ăn quán khác phải tìm thịt, còn ở đây phải tìm... sợi mì".

Khách xếp hàng nườm nượp để thưởng thức món mì với hương vị được giữ nguyên vẹn hơn 1 thập kỷ. Ảnh: QQ

Suốt 12 năm hoạt động, quán luôn đạt yêu cầu trong các đợt kiểm tra an toàn thực phẩm. Không quảng cáo hay khuyến mãi, bà Lý tin rằng khách hài lòng sẽ tự giới thiệu quán cho người khác. Mỗi ngày, khách đến xếp hàng nườm nượp để chờ ăn món mì của bà Lý.

Giúp người

Bên cạnh cuốn sổ ghi chép kinh doanh, bà còn có một "cuốn sổ" khác để lưu lại những khoản tiền giúp người mà chưa từng nghĩ sẽ lấy lại.

Hơn 10 năm qua, bà cũng miễn phí mì thịt cho trẻ nhỏ đi cùng bố mẹ. Nhiều em bé ngày nào nay đã học THPT, vẫn cùng gia đình quay lại quán và nhớ mãi hương vị bát mì tuổi thơ.

Cách đây 6 năm, biết một cụ bà vừa mất chồng nên chỉ gọi nửa bát mì vì trước đây ông bà thường ăn chung một bát, Lý Hồng Anh xúc động nói: "Từ nay bà đến ăn, cháu không lấy tiền nữa". Từ đó, bà miễn phí bữa ăn cho khách từ 80 tuổi trở lên và luôn dặn nhân viên nấu mì mềm hơn để các cụ dễ ăn.

Rau cải muối khô, món ăn kèm được thực khách yêu thích, cũng được bà phục vụ miễn phí cho tất cả khách. Bà nói chỉ cần quán hòa vốn hoặc có lãi một chút là được, không nhất thiết phải kiếm thật nhiều.

Chính sự hào sảng ấy đã giúp Lý Dịch Mì Quán có hàng nghìn khách quen. Khi bà được vinh danh là "Người tốt Hồ Nam", nhiều thực khách đã gửi lời chúc mừng.

Từ một quán ăn nhỏ chưa đầy 10m2, quán hiện có chuỗi 5 cửa hàng. Điều làm nên thương hiệu của Lý Dịch Mì Quán không chỉ là những bát mì thơm ngon, mà còn nhờ một triết lý kinh doanh: lấy lương tâm làm vốn, lấy sự tử tế để giữ chân khách hàng.