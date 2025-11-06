Theo anh Sình Dỉ Gai, trưởng thôn Lô Lô Chải, thông thường, hoa đào nở vào dịp tết Nguyên đán (khoảng cuối tháng 1 - tháng 3 dương lịch). Thế nhưng, năm nay, từ cuối tháng 10, những cánh đào đã bắt đầu khoe sắc, tạo nên "cảnh chưa từng thấy" ở làng. Ngay cả người dân nơi đây cũng bất ngờ.

Đào, mận và lê thường được người dân Lô Lô Chải trồng xen kẽ trong vườn nhà, hai bên đường đi. Ban đầu, người dân trồng hoa không phải vì mục đích phục vụ khách du lịch. Nhưng sau này, du lịch phát triển, bà con trồng nhiều, đa dạng hơn.

Hoa đào khoe sắc ở Lô Lô Chải vào cuối tháng 10. Ảnh: Vlog của Nguyễn Tiệp

Thời điểm này, hoa đào chưa nở đồng loạt, rực rỡ như dịp đầu xuân nhưng cũng mang tới sự mới lạ cho du khách, phảng phất không khí Tết sớm.

Nữ du khách Đinh Huyền Trang (tên thường gọi Trang Tròn, nhiếp ảnh gia tại Hà Nội) vừa có hành trình 5 ngày khám phá Tuyên Quang. Trang háo hức trở lại Lô Lô Chải và dành 2 ngày 1 đêm tận hưởng vẻ đẹp yên tĩnh, ngắm kiến trúc các ngôi nhà trình tường độc đáo tại đây.

Cô cũng muốn khám phá xem điều gì khiến Lô Lô Chải được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc công nhận là "Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025".

Huyền Trang vừa có 2 ngày 1 đêm khám phá Lô Lô Chải. Ảnh: Trang Tròn

"3 năm trước, mình cũng tới Lô Lô Chải vào tháng 10. Lần quay lại này, mình rất bất ngờ vì thấy hoa đào hé nở khắp làng. Mình cứ ngỡ phải tới đây vào mùa xuân mới được chiêm ngưỡng cảnh tượng nên thơ này", Trang chia sẻ.

Cô gái tranh thủ ngắm nhìn và thong dong đi bộ khắp ngôi làng, ngắm hoa đào, tận hưởng không khí bình yên. "So với 3 năm trước, ngôi làng phát triển hơn rất nhiều, đầy đủ dịch vụ. Điểm không thay đổi là người dân vẫn hiền lành, chu đáo và hiếu khách", nữ du khách bày tỏ.

Hoa đào chưa nở rộ nhưng vẫn mang tới nét độc đáo, hấp dẫn du khách. Ảnh: Trang Tròn

Anh Nguyễn Văn Tiệp - người làm dịch vụ du lịch tại Tuyên Quang từ năm 2015 đến nay, cho biết thông tin Lô Lô Chải được công nhận Làng Du lịch tốt nhất thế giới và hoa đào nở sớm đang khiến du khách quan tâm và đặt tour nhiều hơn. Trước đây, làng thường chỉ đông vào cuối tuần nhưng nay, khách đến tấp nập cả ngày trong tuần.

Đồng thời, đây cũng là thời điểm tam giác mạch bắt đầu khoe sắc rực rỡ ở Lũng Cú và nhiều địa điểm khác tại Hà Giang cũ. Du khách có thể kết hợp lịch trình tham quan.

Một đồi hoa tam giác mạch đang nở rộ ở Lũng Cú. Ảnh: Nam Xuân Lê

Làng Lô Lô Chải nằm dưới chân cột cờ Lũng Cú - điểm cực Bắc của Tổ quốc. Toàn thôn có hơn 120 hộ dân, chủ yếu là người Lô Lô, trong đó 56 hộ mở dịch vụ homestay. Nhà ở Lô Lô Chải đều là nhà trình tường, có tuổi đời từ vài chục đến hơn 200 năm.

Đến Lô Lô Chải, du khách sẽ được đắm mình trong không gian yên bình, hòa mình vào nhịp sống của người dân tộc Lô Lô. Họ có thể tham gia vào các hoạt động như dệt lanh, trồng ngô, nấu rượu truyền thống, thưởng thức các món ăn đặc sản như thắng cố, thịt trâu gác bếp, cơm lam, rượu ngô.

Làng Lô Lô Chải nằm dưới chân cột cờ Lũng Cú. Ảnh: Trang Tròn

Ngoài ra, du khách còn có thể tham quan cột cờ Lũng Cú, điểm cực Bắc của Tổ quốc và chiêm ngưỡng toàn cảnh thiên nhiên hùng vĩ của vùng cao nguyên đá.

Ngôi làng níu chân du khách bởi vẻ đẹp bình yên. Ảnh: Trang Tròn