Đội bóng nữ làng Xuân là hành trình của Minh, cô gái 19 tuổi có ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp nhưng bị gia đình phản đối. Sau khi bị lừa mất cơ hội gia nhập một đội bóng, Minh quyết định thành lập đội bóng nữ của làng Xuân để tham dự giải đấu địa phương với hy vọng chứng minh năng lực và tìm kiếm cơ hội đổi đời.

Đội hình mà Minh đã quy tụ gồm một cựu cầu thủ đánh mất niềm tin, một người vợ bị bạo hành, một cô gái tự ti vì ngoại hình, một phụ nữ hiếm muộn, một người sống trong vỏ bọc hào nhoáng... Mỗi người mang theo một vết thương và một lý do riêng để đến với đội bóng. Họ đến sân vì những lý do chẳng mấy liên quan đến bóng đá nhưng càng chạy theo trái bóng, những người phụ nữ ấy càng bắt đầu chạy khỏi những giới hạn đã giữ chân mình quá lâu.

Trong Đội bóng nữ làng Xuân tập 1 lên sóng tối nay, 3/9, Minh (Thảo My) có niềm đam mê bất tận dành cho bóng đá nhưng luôn phải dè chừng ông bố hiệu trưởng.

Minh đã đỗ đại học sư phạm trong niềm vui sướng của gia đình cũng như bạn bè. Linh và Bá thì chúc Minh sắp trở thành cô giáo tương lai nhưng ước mong của Minh lại là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, chuyện thi đại học chỉ là để vừa lòng bố. Điều này khiến Minh rối bời bởi không biết nên quyết định đi theo con đường nào.

Minh không hỏi ý kiến gia đình mà tự quyết việc ký hợp đồng với một công ty đào tạo các cầu thủ trẻ. "Con đã đỗ đại học, từ giờ trở đi con muốn sống theo cách của con. Ít nhất con đã 19 tuổi, tại sao bố mẹ cứ cấm cản con thế ạ? Ít nhất tất cả những điều bố mẹ yêu cầu con đều đã làm cả, lần này con xin phép bố con tự quyết", Minh nói. Việc này đã khiến ông Khiêm (NSND Trung Anh) - bố Minh - tức giận vô cùng. Ông còn bực hơn khi biết con gái đã bị lừa hết số tiền tiết kiệm bấy lâu khi ký vào hợp đồng giả.

Minh sẽ làm gì để đối mặt với cú sốc đầu đời? Diễn biến chi tiết Đội bóng nữ làng Xuân tập 1 lên sóng 20h tối nay trên VTV3.