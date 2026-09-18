Trong Đội bóng nữ làng Xuân tập 6 lên sóng tối nay, 18/9, Quốc (Tuấn Tú) dẫn con trai sang nhà ông Khiêm (NSND Trung Anh) làm ầm lên để bắt đền với lý do Minh đã gây ra tai nạn cho bé Voi rồi bỏ đi mà không hề ở lại chịu trách nhiệm khiến bé Voi bị chấn thương tâm lý nặng.

Drama ngay lập tức lan truyền khắp xóm làng và lời điều tiếng đầu tiên nhắm thẳng tới ông Khiêm vì dạy con người ta thì được nhưng con mình thì không.

Vì chuyện này, ông Khiêm tới tận homestay nói chuyện với con gái. Minh (Thảo My) cho rằng mình không sai khi chỉ muốn lấy lại công bằng cho Đào (Thuỵ Hoà). Ông Khiêm nói từ hôm Minh gây chuyện, làng không lúc nào được yên. Dù vậy Minh cho rằng mình không thể sống hèn nhát, ra đường thấy phụ nữ bị sàm sỡ cô phải lên tiếng can ngăn. "Chị nói thế là ám chỉ chúng tôi đúng không? Trong mắt chị chúng tôi hèn nhát còn chị mới là anh hùng", ông Khiêm nói.

Ở diễn biến khác, tin đồn đến tai dân làng được thêu dệt thành bé Voi bị tai nạn nằm liệt giường. Tuy nhiên, ngay lập tức Tâm (Thanh Hương) đã lên tiếng phủ nhận để minh oan cho Minh. Chuyện ồn ào ở xóm lan rộng khiến Mỹ Dung (Diễm Hương) rất khó chịu vì không ai để ý đến chuyện chốt đơn mua hàng trên livestream của cô. Vậy là nhân viên của Mỹ Dung liền đề xuất mời Minh tham gia bán hàng cho mình với lý do cô nàng đang rất được chú ý vì chuỗi drama.

Gia đình ông Khiêm giải quyết thế nào với Quốc? Minh có đồng ý tham gia bán hàng cho chị Dung? Diễn biến chi tiết Đội bóng nữ làng Xuân tập 6 lên sóng 20h tối nay trên VTV3.