Trong Đội bóng nữ làng Xuân tập 3 lên sóng tối nay, 11/9, nỗ lực thành lập đội bóng đá nữ làng Xuân của Minh (Thảo My) gặp nhiều khó khăn khi các cô bác, chị em còn đang phải lo miếng ăn từng ngày, làm gì có ai rảnh rỗi để tham gia ‘mấy trò của đàn ông’. Nhưng khi nghe phụ nữ làng khác khích bác, cô Nga béo (Hồ Liên) sôi máu đã quyết định cho Minh cơ hội tuyển quân trong cuộc họp ở hội phụ nữ sắp tới. Không những vậy Minh còn có cơ hội thông báo tuyển đội bóng trên loa xã. Tuy nhiên ông Khiêm (NSND Trung Anh) vẫn không tin tưởng lắm vào việc lập đội bóng của con gái.

Ở diễn biến khác, Tâm (Thanh Hương) liên tục bị mẹ (NSND Như Quỳnh) giục chuyện lấy chồng và phản đối quyết liệt chuyện con gái tham gia đội bóng dù không biết đá. Bà cho rằng Tâm 32 tuổi mà "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" và nên đi kiếm chồng thay vì làm việc vô bổ. Tâm giải thích mình đăng ký tham gia đội bóng chỉ vì muốn ‘chữa ngượng’ cho Minh trong cuộc họp thôn khi cô bị vặn vẹo.

Trong khi đó, đội chị em ở xã không ủng hộ việc tham gia đội bóng với lý do làm chẳng đủ ăn và chẳng ông chồng nào thích vợ mình mặc quần đùi áo số. Thêm nữa họ rất thiếu niềm tin ở Minh, cho rằng cô lập đội bóng chắc gì đã thành công. Tuy nhiên người cùng làng vẫn gợi ý Yến (Đan Lê) về nhà hỏi Quốc (Tuấn Tú) xem chồng có đồng ý cho mình vào đội hay không. "Chồng em khó tính lắm", Yến nói.

Trong lúc đi phát tờ rơi để tuyển người cho đội bóng, Minh gặp tình huống bất ngờ mà không nghĩ nó sẽ giúp mình có thêm 2 thành viên cho đội là Đào (Thuỵ Hoà) và Mỹ Dung (Diễm Hương). Diễn biến chi tiết Đội bóng nữ làng Xuân tập 3 lên sóng 20h tối nay trên VTV3.

Diễn viên sinh năm 2004 đóng chính phim VTV tiết lộ về bạn trai hơn 16 tuổi Thảo My hay còn được biết đến với nghệ danh Mya Trương, sinh năm 2004 vừa tốt nghiệp trường ĐH Sân khấu & Điện ảnh & Hà Nội. Cô lần đầu chia sẻ với VietNamNet về bạn trai hơn 16 tuổi.