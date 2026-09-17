Trong Đội bóng nữ làng Xuân tập 5 lên sóng tối nay, 17/9, Đào (Thuỵ Hoà) xin lỗi vì làm Minh (Thảo My) liên luỵ do đã bênh vực mình. Mẹ Minh (Mai Huê) khuyên con gái và Đào ra đường "1 điều nhịn là 9 điều lành". Bà nói Minh lao ra đỡ đòn cho Đào là "khôn nhà dại chợ", bao nhiêu công bà nuôi dạy mà lỡ có chuyện gì xảy ra coi như công cốc.

Trong khi đó, bộ 3 Minh - Bá - Linh tiếp tục hành trình đi đòi công lý cho chị Đào. Minh kéo người tới cửa hàng của lão Ba (NSƯT Minh Tuấn) doạ nếu lão không thừa nhận hành vi đồi bại, cô sẽ tung clip lên mạng cho mọi người biết. Không ngờ lão giật điện thoại của Minh tuyên bố Đào là kẻ lẳng lơ, từng quan hệ mờ ám với huấn luyện viên nên bị đuổi khỏi đội bóng. Lão còn vu cho Đào gạ gẫm mình mà không được.

Ở diễn biến khác, Mỹ Dung (Diễm Hương) đang livestream bán hàng thì thấy khách hàng vào bình luận rằng mọi người đang mải hóng drama của Đào. Vì tin đồn thất thiệt, Đào đi đến đâu cũng bị xì xào bàn tán. Còn Quốc (Tuấn Tú) cùng đàn em tới ‘quậy’ tiệm sửa xe của Lưu 'gù' (Trung Ruồi) vì cho rằng hắn giật miếng cơm của mình.

Đào làm thế nào để minh oan cho mình? Diễn biến chi tiết Đội bóng nữ làng Xuân tập 5 lên sóng 20h tối nay trên VTV3.