Trong Đội bóng nữ làng Xuân tập 4 lên sóng tối nay, 12/9, đơn hàng giá trị cao Đào (Thuỵ Hoà) nhận từ cửa hàng của Mỹ Dung (Diễm Hương) đến tay khách hàng là lão Ba (NSƯT Minh Tuấn) không còn nguyên vẹn. Lão Ba bắt đền Đào 10 triệu đồng vì chai nước hoa bên trong gói hàng đã bị vỡ nhưng cô không chịu vì cho rằng mình không phải người làm vỡ và gói hàng bên ngoài vẫn còn nguyên vẹn. Drama leo thang khi Minh (Thảo My) xuất hiện và đứng ra bênh chị Đào, cho rằng lão Ba đang cư xử hơi quá và nếu tát Đào, lão sẽ phải đền 100 triệu.

Cay cú, lão Ba dựng chuyện bị Đào lừa cả tình lẫn tiền. Không chỉ vậy, lão còn vu cho Đào là người chuyên mồi chài đàn ông. Vì vậy nhóm bạn lên kế hoạch lấy cắp dữ liệu từ máy điện thoại của lão Ba.

Ở diễn biến khác, Minh nghe lỏm được cuộc nói chuyện của chị Đào với ông Luân (Quỳnh Dương) - người quản lý cũ khi cô còn là cầu thủ. Ông nói chỗ của Đào là trên sân bóng chứ không phải đi ship hàng hàng ngày thế này. "Cháu giải nghệ rồi chú ạ. Giờ chú có nói gì cháu cũng không thay đổi đâu", Đào nói.

Trong khi đó, Minh ra chợ vay mẹ (Mai Huê) tiền và được biết ông Khiêm (NSND Trung Anh) đang điên tiết vì chuyện Minh gây ra ở nhà lão Ba. Thấy bố chạy xe tới, Minh vội vã chạy trốn. Minh sẽ minh oan cho chị Đào bằng cách nào? Diễn biến chi tiết Đội bóng nữ làng Xuân tập 4 lên sóng 20h tối nay trên VTV3.

Diễn viên sinh năm 2004 đóng chính phim VTV tiết lộ về bạn trai hơn 16 tuổi Thảo My hay còn được biết đến với nghệ danh Mya Trương, sinh năm 2004 vừa tốt nghiệp trường ĐH Sân khấu & Điện ảnh & Hà Nội. Cô lần đầu chia sẻ với VietNamNet về bạn trai hơn 16 tuổi.