Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM vừa chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Hùng (39 tuổi, quê Thái Nguyên).

Trước đó, Hùng bị TAND TPHCM tuyên phạt 14 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Sau phiên sơ thẩm, bị cáo làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo bản án sơ thẩm, tháng 11/2022, Hùng góp hơn 1 tỷ đồng để mua đất cùng bà Nông Thị Kim Cúc (Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ Thương mại và Đầu tư Minh Phúc). Quá trình hùn hạp, Hùng không được chia lợi nhuận như thỏa thuận. Nhiều lần Hùng tìm gặp bà Cúc đòi tiền nhưng bà này luôn lẩn tránh.

Bị cáo Nguyễn Văn Hùng tại phiên sơ thẩm. Ảnh: TP

Trưa ngày 2/3/2024, Hùng tiếp tục tới gặp bà Cúc đòi lợi nhuận nhưng bà này vẫn không trả. Khi phụ dọn dẹp quán, anh ta nhìn thấy chìa khóa chiếc ô tô Mercedes được bà Cúc để trong túi xách nên nảy sinh ý định lấy chiếc xe. Tới 13h cùng ngày, khi bà Cúc lên phòng nghỉ ngơi, Hùng lén lấy chìa khóa rồi lái trộm xe đi.

Phát hiện chiếc xe bị mất, bà Cúc đã tới cơ quan công an trình báo. 17h hôm sau, Công an quận 12 (cũ) phối hợp với Công an xã Sơn Mỹ (huyện Hàm Thuận, tỉnh Bình Thuận cũ) phát hiện thấy Hùng đang điều khiển xe của bà Cúc tại khu vực xã Sơn Mỹ nên triệu tập lên làm việc.

Tại phiên phúc thẩm, bị cáo thừa nhận hành vi như bản án sơ thẩm đã quy kết. Tuy nhiên, Hùng khai việc lấy ô tô của bà Cúc nhằm để cấn trừ vào số tiền hơn 1 tỷ đồng mà bị cáo đã góp mua đất với bà Cúc trước đây.

Theo cấp phúc thẩm, khi quyết định hình phạt, cấp sơ thẩm áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như thành khẩn khai báo, biết ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu, chưa có tiền án tiền sự là có căn cứ. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không có thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nào mới. Tuy nhiên, xét thấy mức án 14 năm tù là có phần nghiêm khắc, do đó HĐXX chấp nhận 1 phần kháng cáo, xử phạt bị cáo Hùng 13 năm tù.