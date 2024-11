Ngày 1/11 Cơ quan CSĐT Công an quận 1, TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Anh Phong (37 tuổi, quê Bến Tre) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Công an lấy lời khai bị can Nguyễn Anh Phong.Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, chiều 24/10 ông Aurellien Raphael (42 tuổi, quốc tịch Pháp) đến Công an phường Bến Thành, quận 1 trình báo về việc mình bị mất tài sản, là 2.000 Euro tại phòng khi lưu trú ở khách sạn The One Premium (số 29 đường Thủ Khoa Huân).

Khi nhận tin báo, Công an quận 1 đã nhanh chóng vào cuộc và nhanh chóng khoanh vùng được kẻ nghi vấn trộm là Nguyễn Anh Phong. Đến ngày 25/10 công an đã bắt giữ Phong và bước đầu đối tượng thừa nhận hành vi.

Phong khai, từ ngày 19/10 được nhận vào làm nhân viên thử việc dọn dẹp phòng tại khách sạn The One Premium. Ngày 23/10 khi làm việc, Phong dùng chìa khoá phụ mở cửa vào để dọn dẹp phòng mà ông Aurellien Raphael đang thuê để lưu trú.

Công an quận 1 đã giao trả tài sản lại cho du khách người Pháp, Aurellien Raphael. Ảnh: Công an cung cấp

Thấy ba lô của du khách để ở góc phòng, Phong đã lục lọi thấy có 2 phong bì chứa tiền Euro. Nảy lòng tham, Phong đã trộm đi 2.000 Euro cất vào túi quần.

Sau đó, Phong lần lượt đến 3 tiệm vàng ở quận 4, quận 7, TP.Thủ Đức bán ngoại tệ trộm được 54 triệu đồng và đã tiêu xài hết.

Các chủ tiệm vàng không hề hay biết là ngoại tệ có nguồn gốc phạm pháp nên thu mua. Ngay sau khi công an tìm đến thì họ chủ động giao nộp tài sản để phục vụ công tác điều tra.

Công an đã làm thủ tục giao trả lại tài sản cho ông Aurellien Raphael.