Đằng sau đôi tay miệt mài là những câu chuyện chưa từng được kể…

Đôi bàn tay chị Quế Anh từ lâu đã quen với kim chỉ, với tiếng máy may đều đều và những mảnh vải nằm ngổn ngang trên bàn. Ngày này qua ngày khác, đôi tay ấy cần mẫn đưa từng đường kim, nắn từng mũi chỉ, kiên nhẫn biến những tấm vải vô tri thành những sản phẩm mang theo công sức và hy vọng.

Có những ngày đơn hàng nhiều, đôi tay chị Quế Anh làm không ngơi nghỉ; cũng có những ngày vắng khách, lòng người chùng xuống nhưng chưa bao giờ ý chí chịu dừng lại. Bởi phía sau mỗi đường may là tiền điện, tiền chợ, là những khoản chi tiêu của gia đình và cả ước mong về một cuộc sống đủ đầy hơn.

Có những nỗ lực diễn ra đều đặn mỗi ngày như thế, nhưng lại ít khi được nhìn thấy hay gọi tên. Đó có thể là công việc lặp đi lặp lại, những khó khăn đã trở thành quen thuộc đến mức người trong cuộc không còn để ý. Nhưng chính những điều nhỏ bé, thầm lặng ấy lại là “hạt mầm” tạo nên “trái ngọt” sau này.

Chị Quế Anh tâm sự: “Nghề may chẳng hào nhoáng, lúc nào cũng chỉ làm bạn với tiếng máy chạy, những cuộn chỉ. Tay lúc nào cũng mỏi nhừ và mắt đôi khi mờ nhòe vì làm việc quá lâu. Những lần kim đâm vào tay, hay những đêm muộn vẫn ngồi bên chiếc máy vì một đơn hàng cần giao đúng hẹn... đều là chuyện cơm bữa”.

Có những đôi tay nhìn qua thật bình thường, nhưng nếu lắng nghe thật lâu, ta sẽ thấy trong đó cả một câu chuyện dài về mưu sinh, ước mơ và tình yêu dành cho gia đình

Chị Quế Anh thừa nhận, đôi tay mình giờ không còn mềm mại như ngày trước. Nhưng với chị, đó là một vẻ đẹp rất đáng trân trọng - vẻ đẹp của người lao động hăng say để tự dệt nên ước mơ cho cuộc đời mình.

“Mỗi khi một sản phẩm hoàn thành, tôi lại thở phào tự nhủ: Mình đã cố thêm được một chút nữa rồi. Tôi nghĩ, đôi khi sự nghiệp không bắt đầu bằng một điều gì thật lớn lao, mà bắt đầu từ chính đôi tay dám học nghề, dám làm và dám theo đuổi điều mình tin tưởng”, chị chia sẻ.

“Đôi điều đôi tay chưa kể” - tôn vinh và tiếp sức cho nỗ lực giữa đời thường

Câu chuyện của chị Quế Anh cũng là một trong nhiều câu chuyện mà Home Credit trân quý thông qua cuộc thi “Đôi điều đôi tay chưa kể”. Cuộc thi là dịp để mọi người có thể chia sẻ câu chuyện về những “đôi tay nỗ lực” xung quanh mình. Đó có thể là hành trình cố gắng bền bỉ của bản thân, của người thân, đồng nghiệp, hay bất kỳ ai đang âm thầm cố gắng mỗi ngày.

Cuộc thi “Đôi điều đôi tay chưa kể” có tổng giá trị giải thưởng lên đến 70 triệu đồng

Là một phần trong chiến dịch “Trợ lực cho đôi tay nỗ lực” của Home Credit, cuộc thi hướng đến việc tìm ra câu chuyện nỗ lực truyền cảm hứng, tạo ra không gian để tôn vinh những nỗ lực bình dị, đời thường vốn dễ bị bỏ qua trong nhịp sống bận rộn.

Với những người đang cố gắng lo toan cho công việc, gia đình và những dự định của riêng mình, Home Credit là điểm tựa để họ có thể chủ động hơn, tự tin hơn trong mỗi quyết định

Không dừng lại ở việc ghi nhận và lan tỏa những câu chuyện đời thường, Home Credit đồng hành và tiếp sức cho những kế hoạch thực tế của khách hàng, từ nhu cầu tài chính phát sinh hằng ngày đến các dự định dài hạn của mỗi gia đình. Qua đây, định hướng “Tài chính số tận tâm” mà Home Credit theo đuổi được thể hiện: thấu hiểu nhu cầu thực tế của khách hàng, đồng hành qua những giải pháp tài chính số minh bạch, thuận tiện, có trách nhiệm.

Home Credit là công ty tài chính tiêu dùng phục vụ hơn hàng triệu khách hàng trên toàn quốc. Với đội ngũ nhân viên tận tâm gồm 6.700 người, công ty cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy tài chính số và trao quyền cho người dân thông qua các sản phẩm tài chính sáng tạo, công nghệ tiên tiến, lấy khách hàng làm trọng tâm và cho vay có trách nhiệm. Thông qua chiến dịch "Trợ lực cho đôi tay nỗ lực", Home Credit tiếp tục lan tỏa thông điệp đồng hành cùng những nỗ lực bền bỉ trong cuộc sống hằng ngày. Đây cũng là cách doanh nghiệp hiện thực hóa định hướng “Tài chính số tận tâm”, cam kết thấu hiểu khách hàng, mang đến các giải pháp tài chính cá nhân hóa, dễ tiếp cận và có trách nhiệm, góp phần giúp người dùng chủ động hiện thực hóa những kế hoạch quan trọng của mình. Website Home Credit Việt Nam: https://hcvn.app/testimonial-vietnamnet

Phương Dung