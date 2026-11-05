Những pháp phục, pháp khí có tuổi đời hơn 150 năm, chiếc xe Volkswagen Beetle gắn với Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng cùng nhiều tư liệu lịch sử được giới thiệu tại triển lãm kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Triển lãm với chủ đề “Thành tựu Giáo hội Phật giáo Việt Nam” diễn ra tại Thư viện Trí Quảng, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM, hướng đến kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981-2026) và Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X.

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Các tư liệu, hình ảnh, hiện vật được sắp xếp, giới thiệu theo từng nội dung, tái hiện chặng đường hình thành, xây dựng và phát triển của GHPGVN kể từ Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ I năm 1981.

Chiếc xe Volkswagen Beetle được Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM, Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, sử dụng từ năm 1981. Trong hơn 30 năm, chiếc xe đã đồng hành cùng Hòa thượng trên nhiều hành trình hoằng pháp khắp mọi miền đất nước.

Không gian triển lãm giới thiệu những thành tựu trên nhiều lĩnh vực như tăng sự, giáo dục Phật giáo, hoằng pháp, văn hóa, nghi lễ, từ thiện xã hội và hoạt động đối ngoại Phật giáo. Qua đó, người xem có dịp nhìn lại những dấu mốc quan trọng và đóng góp của các thế hệ chư tôn đức trong hành trình đồng hành cùng dân tộc.

Đáng chú ý, triển lãm còn trưng bày hơn 100 hiện vật nguyên bản: pháp phục, pháp khí gắn với lịch sử và đời sống tu hành của các thế hệ chư tôn đức.

Một số hiện vật có tuổi đời hơn 150 năm, trong đó có hài và vật dụng được chế tác từ lông đuôi ngựa, vẫn được lưu giữ nguyên bản.

Thượng tọa Thích Phước Tường, Ủy viên Thường trực, phụ trách Ban Văn hóa – Nghi lễ của GHPGVN tỉnh Tây Ninh, cho biết những hiện vật này có giá trị đặc biệt, không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn lưu dấu đời sống tu hành đắc đạo, truyền thống và quá trình kế thừa của Phật giáo Việt Nam.

Bản dịch (bên trái).

Đặc biệt, bộ pháp y của Tổ Khánh Hòa - Như Trí, một vị Tổ có nhiều đóng góp trong phong trào chấn hưng Phật giáo được giới thiệu tại triển lãm. Theo Thượng tọa Thích Phước Tường, khi sinh thời, Tổ sử dụng bộ pháp y trong hơn 30 năm. Sau khi viên tịch, những vật dụng này được an táng cùng. Khoảng 8 năm sau, khi cải táng, khi mở quan thấy hương thơm và bộ pháp y vẫn còn nguyên vẹn.

Theo Thượng tọa, triển lãm là dịp để công chúng tiếp cận những hiện vật quý, tìm hiểu di sản của các thế hệ đi trước, qua đó hiểu rõ hơn về hành trình phát triển của Phật giáo Nam Bộ trong dòng chảy Phật giáo Việt Nam.

Bên cạnh các hiện vật cổ, triển lãm giới thiệu hệ thống pháp phục Phật giáo Việt Nam được nghiên cứu, định hướng xây dựng theo tinh thần thống nhất trong đa dạng.

Theo Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Trưởng ban Văn hóa Trung ương GHPGVN, tăng ni Việt Nam có hệ thống pháp phục riêng, được định hướng thống nhất về màu sắc nhưng đa dạng về kiểu dáng, mẫu mã, phù hợp với đặc trưng của các truyền thống Bắc tông, Nam tông, Khất sĩ...

Việc xây dựng hệ thống pháp phục riêng là một phần trong định hướng gìn giữ bản sắc văn hóa Phật giáo Việt Nam, cùng với kiến trúc, ngôn ngữ, nghi lễ và các di sản, trên tinh thần thống nhất trong đa dạng.

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương GHPGVN, cho rằng triển lãm mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với thế hệ trẻ. Đây là dịp để họ nhìn lại những đóng góp của Phật giáo và các bậc tiền nhân đối với lịch sử dân tộc, đời sống và văn hóa.

Thông qua những tư liệu, hình ảnh và hiện vật được giới thiệu, thế hệ trẻ có thêm cơ hội tìm hiểu về cội nguồn, nhận thức rõ hơn mối quan hệ gắn bó giữa Phật giáo với dân tộc. Đây cũng là cách để những giá trị được các thế hệ đi trước gìn giữ tiếp tục được lan tỏa và trao truyền.

Không chỉ tái hiện hành trình 45 năm hình thành, phát triển của GHPGVN, triển lãm còn góp phần lưu giữ những dấu ấn văn hóa, lịch sử Phật giáo qua nhiều thế hệ. Qua đó, người tham quan có thể hiểu thêm về quá trình kế thừa, phát triển và những đóng góp của Phật giáo trong đời sống xã hội Việt Nam.