Đại hội Hiệp hội Văn hóa - Du lịch Công đoàn Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026–2031, xác định đổi mới hoạt động, tăng cường liên kết và nâng cao chất lượng dịch vụ, lấy quyền lợi của đoàn viên, người lao động làm trung tâm.

Nhà văn hoá Lao Động tỉnh Nghệ An

Ngày 9/11, tại Hà Nội, Hiệp hội Văn hóa - Du lịch Công đoàn Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026–2031.

Hiệp hội là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tập hợp các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, khách sạn, lữ hành trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố.

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhấn mạnh yêu cầu lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm trong mọi hoạt động.

Theo ông Lê Văn Nghĩa, mỗi cung văn hóa, nhà văn hóa lao động phải thực sự là nơi đoàn viên, người lao động được thụ hưởng các hoạt động văn hóa, thể thao và dịch vụ thiết thực.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn cũng đề nghị Hiệp hội tiếp tục phát huy mô hình liên kết chuỗi theo cụm vùng, miền giữa các đơn vị thành viên; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, thực chất, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên làm trung tâm.

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, nhiệm kỳ qua, các đơn vị thành viên đã triển khai nhiều mô hình đổi mới quản trị, kinh doanh, chuyển đổi số và chăm lo phúc lợi đoàn viên.

Đáng chú ý, việc ứng dụng công nghệ trong quản lý, kinh doanh và tiếp thị trực tuyến giúp một số đơn vị đạt mức tăng trưởng doanh thu hội nghị tới 340% trong nửa đầu năm 2025.

Trong lĩnh vực văn hóa, Nhà Văn hóa Lao động Nghệ An tổ chức các lớp dạy bơi, phòng chống đuối nước miễn phí cho con em đoàn viên, góp phần phát huy hiệu quả thiết chế công đoàn và mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Nhiệm kỳ 2026–2031, Hiệp hội xác định tăng cường liên kết hệ thống, nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị, kinh doanh và quảng bá văn hóa - du lịch; đồng thời gắn phát triển bền vững với bảo tồn bản sắc văn hóa và bảo vệ môi trường.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa IV gồm 19 thành viên và Ban Kiểm tra gồm 2 thành viên.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành khóa IV bầu ông Nguyễn Mạnh Hà, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhà khách Công đoàn Việt Nam, giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa - Du lịch Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026–2031.

Nhân dịp này, Hiệp hội trao bằng khen cho 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ III.

Đại hội mở ra giai đoạn đổi mới hoạt động của Hiệp hội, hướng tới khai thác hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, du lịch công đoàn, nâng cao đời sống tinh thần và mở rộng các chương trình phúc lợi dành cho đoàn viên, người lao động.

Công Thành