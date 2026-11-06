Ba cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo), ca khúc và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công việc đang được triển khai, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của đoàn viên, người lao động trong Công đoàn Khoa học & Công nghệ Việt Nam.

Hướng tới dấu mốc 80 năm xây dựng và phát triển, Công đoàn Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam tổ chức ba cuộc thi: sáng tác biểu trưng (logo) Công đoàn KH&CN Việt Nam; sáng tác ca khúc về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn và ngành KH&CN; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công việc.

Các cuộc thi được phát động tại Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn năm 2026, diễn ra ngày 9/10 tại Ninh Bình. Sau lễ phát động, các công đoàn trực thuộc đang tích cực triển khai tuyên truyền, phổ biến kế hoạch và thể lệ, vận động đoàn viên, người lao động tham gia.

Ảnh: Công đoàn VNPT

Tinh thần hưởng ứng đã được cụ thể hóa tại nhiều công đoàn trực thuộc. Đơn cử, công đoàn VNPT nhanh chóng triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung, thể lệ cả ba cuộc thi trên trang thông tin nội bộ; đồng thời đề nghị các công đoàn cơ sở vận động đoàn viên, người lao động tích cực tham gia, phát huy năng lực chuyên môn và sức sáng tạo.

Đối với cuộc thi ứng dụng AI, Công đoàn VNPT còn khuyến khích mỗi công đoàn cơ sở lựa chọn từ 1- 2 sản phẩm tiêu biểu để tham gia cấp Công đoàn KH&CN Việt Nam.

Tại Báo VietNamNet, ông Trần Sâm - Phó Chủ tịch Công đoàn Báo cho biết, với 231 đoàn viên, đơn vị cũng tích cực phổ biến thông tin, kêu gọi mọi người hưởng ứng, đóng góp ý tưởng và tham gia các cuộc thi phù hợp với khả năng, sở trường mỗi cá nhân. Hiện bước đầu Ban Chấp hành Công đoàn Báo cũng đã ghi nhận sản phẩm dự thi của một số công đoàn viên tích cực...

Những hoạt động này cho thấy tinh thần chủ động của các công đoàn cơ sở trong việc đưa nội dung phát động đến gần hơn với đoàn viên, người lao động.

Tìm kiếm biểu trưng mang bản sắc Công đoàn KH&CN Việt Nam

Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Công đoàn KH&CN Việt Nam nhằm lựa chọn mẫu biểu trưng chính thức, thể hiện vị trí, chức năng, nhiệm vụ, vai trò và bản sắc của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới.

Tác phẩm dự thi cần phản ánh đặc trưng, bản sắc và vai trò của Công đoàn KH&CN Việt Nam trong bối cảnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Logo phải bảo đảm tính thẩm mỹ, tính khái quát, dễ nhận diện, dễ ghi nhớ và có khả năng ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn.

Đối tượng tham gia gồm đoàn viên, người lao động đang sinh sống, học tập, làm việc trong và ngoài nước; nghệ sĩ, họa sĩ, nhà thiết kế, giảng viên, sinh viên và những cá nhân có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực mỹ thuật, thiết kế và các lĩnh vực liên quan.

Lãnh đạo Công đoàn KH&CN Việt Nam mong muốn cuộc thi nhận được những ý tưởng thiết kế độc đáo, sáng tạo, có tính nhận diện cao, mang đậm dấu ấn riêng của tổ chức và thể hiện tinh thần tiên phong về khoa học, công nghệ. Một biểu trưng có sức sống lâu dài không chỉ cần đẹp về hình thức, mà còn phải hàm chứa truyền thống, sứ mệnh đồng hành với người lao động và khát vọng phát triển của ngành trong thời kỳ mới.

Cuộc thi có cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải Nhất trị giá 50 triệu đồng; 3 giải Nhì, mỗi giải 40 triệu đồng; 5 giải Ba, mỗi giải 30 triệu đồng; 7 giải Khuyến khích, mỗi giải 10 triệu đồng. Ngoài ra, có 5 giải Bình chọn dành cho các tác phẩm có lượt bình chọn hợp lệ cao nhất trên fanpage Công đoàn KH&CN Việt Nam, với mức thưởng lần lượt 10 triệu đồng, 8 triệu đồng, 5 triệu đồng, 3 triệu đồng và 2 triệu đồng.

Cuộc thi nhận tác phẩm đến trước ngày 10/12/2026. Công tác chấm thi, bình chọn dự kiến diễn ra trong tháng 12/2026; công bố kết quả, trao giải vào tháng 1/2027.

Giai điệu tôn vinh người lao động, lan tỏa niềm tự hào ngành KH&CN

Với chủ đề “Giai điệu giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn, ngành Khoa học và Công nghệ”, cuộc thi sáng tác ca khúc hướng tới những tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật, góp phần lan tỏa các giá trị tốt đẹp của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn và ngành KH&CN Việt Nam.

Nội dung sáng tác tập trung vào ba hướng chính: ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tổ chức Công đoàn và ngành KH&CN; phản ánh sinh động đời sống, vai trò, đóng góp của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn; khắc họa hình ảnh người lao động ngành KH&CN với tinh thần cống hiến, yêu nghề, đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ, đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cuộc thi là dịp phát huy sức sáng tạo nghệ thuật, tôn vinh giai cấp công nhân, ghi nhận những đóng góp thầm lặng của đội ngũ trí thức, người lao động trong ngành, đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tổ chức Công đoàn.

Lãnh đạo Công đoàn KH&CN Việt Nam kỳ vọng các tác giả, cả chuyên nghiệp và không chuyên, sẽ gửi đến cuộc thi những ca khúc có ca từ dung dị, giàu cảm xúc, giai điệu khơi gợi niềm tự hào, tinh thần cống hiến và đổi mới sáng tạo. Tác phẩm cần có sức lan tỏa, dễ thuộc, dễ hát, để không chỉ được biểu diễn trong các dịp kỷ niệm mà còn có thể đi vào sinh hoạt, hoạt động văn hóa, văn nghệ thường xuyên của đoàn viên, người lao động.

Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải Nhất trị giá 50 triệu đồng; 2 giải Nhì, mỗi giải 40 triệu đồng; 3 giải Ba, mỗi giải 30 triệu đồng; 10 giải Khuyến khích, mỗi giải 10 triệu đồng. Cuộc thi còn có 5 giải Bình chọn trên fanpage Công đoàn KH&CN Việt Nam, với mức thưởng lần lượt 10 triệu đồng, 8 triệu đồng, 5 triệu đồng, 3 triệu đồng và 2 triệu đồng.

Thời gian nhận tác phẩm kéo dài đến hết tháng 3/2027; dự kiến sơ khảo trong tháng 4, chung khảo trong tháng 5 và công bố kết quả, trao giải vào tháng 8/2027.

Đưa AI từ công cụ mới thành giải pháp thiết thực trong công việc

Khác với hai cuộc thi sáng tác nghệ thuật, cuộc thi “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công việc” đặt trọng tâm vào hiệu quả ứng dụng và khả năng giải quyết những vấn đề cụ thể trong thực tiễn, hướng tới khuyến khích đoàn viên, người lao động chủ động tiếp cận, khai thác công nghệ AI để cải tiến quy trình, tiết kiệm thời gian, giảm thao tác thủ công, nâng cao độ chính xác, chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Ban Tổ chức khuyến khích những giải pháp đã được thử nghiệm hoặc áp dụng thực tế, có số liệu, minh chứng về hiệu quả và có khả năng tiếp tục hoàn thiện, duy trì, nhân rộng tại đơn vị hoặc những nơi có công việc tương đồng.

Hồ sơ dự thi gồm báo cáo mô tả giải pháp, video minh họa quy trình hoạt động và hiệu quả thực tế, tài liệu kỹ thuật tóm tắt hoặc hướng dẫn sử dụng, văn bản xác nhận của đơn vị và cam kết về tính nguyên gốc, quyền sở hữu trí tuệ. Các sản phẩm phải bảo đảm tính khả thi, trung thực về thông tin, số liệu và kết quả; tuân thủ yêu cầu về an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền sở hữu trí tuệ và đạo đức trong sử dụng AI.

Đặc biệt, người tham gia không đưa dữ liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật công tác hoặc dữ liệu cá nhân chưa được phép lên các nền tảng AI công cộng.

Dấu mốc 80 năm không chỉ là dịp nhìn lại truyền thống mà còn tạo động lực đổi mới, phát triển tổ chức Công đoàn trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Anh Thơ, Phó Chủ tịch Công đoàn KH&CN Việt Nam nhấn mạnh, tinh thần ấy cũng được gửi gắm trong cả ba cuộc thi: từ biểu trưng nhận diện, ca khúc lan tỏa cảm xúc đến những giải pháp AI phục vụ công việc. Công đoàn KH&CN Việt Nam kỳ vọng mỗi sản phẩm sẽ là kết tinh của trí tuệ, tình cảm và trách nhiệm của đoàn viên, người lao động; góp phần xây dựng hình ảnh tổ chức Công đoàn năng động, gần gũi, sáng tạo và luôn đồng hành cùng người lao động.