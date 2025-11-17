Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương; lãnh đạo một số học viện, trường đại học; tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và sinh viên Học viện Tài chính.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đánh giá cao và hoan nghênh Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Tài chính đã có sáng kiến tổ chức hai sự kiện có ý nghĩa trong cùng một không gian trang trọng, giàu tính nhân văn. Bởi lẽ, đầu tư phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo và củng cố, tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc chính là 2 trụ cột tinh thần, mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hộ Đỗ Văn Chiến. Ảnh: TTXVN

Học viện Tài chính có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về tài chính, kế toán, kiểm toán, kinh tế… cho đất nước. Hơn 60 năm qua, nhà trường đã đào tạo được khoảng 150.000 cử nhân, 10.000 thạc sĩ, 500 tiến sĩ. Sinh viên tốt nghiệp ra trường hoạt động trên tất cả các lĩnh vực, các ngành kinh tế, nhiều người đã trở thành những nhà lãnh đạo có uy tín ở các cấp, nhà doanh nghiệp thành đạt, nhà quản lý giỏi, nhà giáo có uy tín…

Biểu dương những thành tích mà thầy và trò Học viện Tài chính đã đạt được trong những năm qua, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, Học viện cần “Nghĩ sâu - Trông rộng - Làm lớn - Quyết tâm cao - Thành công mới”, tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, đổi mới toàn diện nội dung, chương trình đào tạo, giải quyết được những vấn đề mới do thực tiễn đặt ra. Cùng với đó, đẩy mạnh quốc tế hóa hai chiều liên kết đào tạo với quốc tế và đào tạo sinh viên quốc tế; dẫn đầu tiên phong chuyển đổi số trong đào tạo để sinh viên ra trường thích ứng ngay với không gian số, hoạt động tài chính, kế toán, quản trị số.

Học viện cần nâng tầm công tác nghiên cứu khoa học, chủ động mạnh dạn tư vấn chính sách cả khu vực công và khu vực tư; xây dựng mạng lưới kết nối doanh nhân, doanh nghiệp, nhà quản lý là cựu sinh viên để khảo sát, nắm bắt xem thị trường nhân lực cần gì, thực tiễn mong muốn đáp ứng gì để điều chỉnh nội dung chương trình cho phù hợp; xây dựng bản sắc văn hóa Học viện Tài chính: Hiện đại, kỷ luật, thực học, nhân văn, nghĩa tình.

Về Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cho rằng, việc tổ chức Ngày hội ở lĩnh vực giáo dục là cần thiết và có ý nghĩa trong việc bồi đắp tinh thần yêu nước, sự yêu thương đùm bọc, đoàn kết trong đội ngũ người làm công tác giảng dạy, nghiên cứu và đặc biệt là sinh viên, học viên.

Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng trong số 25.000 sinh viên, học viên của Học viện có 1.700 em là người dân tộc thiểu số. Trong số cán bộ, giảng viên cũng có nhiều người là dân tộc thiểu số. Trong 2 năm gần đây, Học viện đã quan tâm tiếp nhận hơn 200 sinh viên là đối tượng từ các trường dự bị Đại học, trong số này, hầu hết là người dân tộc thiểu số. Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn các em người dân tộc thiểu số hãy vượt qua mọi khó khăn, vượt qua chính mình, vươn lên học tập tốt, công tác tốt để đóng góp sức mình xây dựng quê hương, đất nước.

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Đào Tùng, Giám đốc Học viện Tài chính chia sẻ: Tại Học viện Tài chính, tinh thần đoàn kết không chỉ là khẩu hiệu mà thấm sâu vào từng hoạt động, trở thành động lực cộng sinh cho sự phát triển, xây dựng một ngôi nhà chung đoàn kết nơi các cán bộ, giảng viên, sinh viên dù khác nhau về xuất thân, vùng miền, dân tộc, tôn giáo nhưng đều chung một cộng đồng học tập lớn mạnh.

Trong giai đoạn phát triển mới, với xu hướng hội nhập sâu rộng, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, năm học 2024-2025, Học viện đã mở thêm 12/18 ngành, với 42 chương trình đào tạo. Đặc biệt, tỉ lệ sinh viên ra trường sau 1 năm có việc làm luôn đạt 98%. Học viện đang phát triển mạnh mẽ mô hình Học viện Tài chính thông minh, xây dựng thư viện số, hướng tới mô hình Đại học số hiện đại.

Nhân dịp này, 11 cá nhân của Học viện Tài chính đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba của Chủ tịch nước vì những đóng góp xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Nguồn: TTXVN