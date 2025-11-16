Tại chương trình Thay lời tri ân năm 2025 diễn ra tối 16/11, Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn khẳng định, nghề giáo dục là nghề gieo hạt, ươm mầm cho tương lai, âm thầm nhưng bền bỉ, lặng lẽ mà rực rỡ.

Thầy cô là người thắp lên ngọn lửa tri thức, niềm cảm hứng sáng tạo, xây dựng nhân cách, tạo lập niềm tin và khát vọng trong mỗi học trò, đồng thời biến tri thức thành ánh sáng để người học tự soi sáng con đường trưởng thành và kiến tạo tương lai cho chính mình.

“Chưa bao giờ ngành giáo dục và đào tạo có được vị thế, được trao truyền sứ mệnh và được quan tâm như hiện nay.

Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu quyết định tương lai của dân tộc. Nhà giáo được coi là động lực để phát triển giáo dục, là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục. Nhiều chính sách mới đã được Đảng, Nhà nước ban hành để phát triển đội ngũ nhà giáo. Đó là niềm vui to lớn, là sự động viên khích lệ những người đang làm công tác giáo dục”, Bộ trưởng GD-ĐT nói.

Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn chia sẻ tại chương trình Thay lời tri ân năm 2025.

Ông Sơn cho hay, năm nay, lần đầu tiên nghề dạy học được điển chế hóa bằng Luật Nhà giáo. “Thay cho tinh thần tôn sư trọng đạo với tư cách là văn hóa, là phong tục xã hội, từ nay việc đề cao người làm giáo dục, việc phát triển đội ngũ nhà giáo, trách nhiệm, nghĩa vụ của nhà giáo, việc bảo vệ nhà giáo được luật hóa. Đạo lý kết hợp với luật pháp tạo ra sự chắc chắn, bền vững và quang minh cho nghề nghiệp của những người làm thầy”, Bộ trưởng nói và cho hay đây là vinh dự và là điều kiện để nhà giáo phát huy vai trò xã hội của mình.

“Đảng và Nhà nước, xã hội, các phụ huynh, toàn thể người học tôn vinh và dành cho chúng ta những tình cảm tốt đẹp, sự quý trọng và yêu thương, sự tri ân và cảm mến. Về phía mình, chúng ta cũng cần làm sao cho xứng đáng. Nhà giáo chúng ta cũng cần tri ân xã hội đã đem tới sự cao quý cho nghề nghiệp của mình. Chúng ta cần có sự báo đáp cho xứng với sự phó thác, sự quan tâm và kỳ vọng. Tất cả các nhà giáo cần phấn đấu luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo, đặc biệt là nhân cách, tinh thần học hỏi, sáng tạo, sự yêu thương và lẽ công bằng”, ông Sơn nói.

Thay mặt cho ngành giáo dục và đào tạo, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc với sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. “Xin cảm ơn các bậc phụ huynh, nhân dân, các tổ chức, các doanh nghiệp đã luôn đồng hành, chia sẻ, chung tay với ngành giáo dục và đào tạo. Kính chúc các quý thầy cô giáo, các cán bộ, nhân viên của ngành giáo dục một dịp 20/11 thật vui và nhiều ý nghĩa, biến dịp đón nhận sự tôn vinh là dịp để làm tốt hơn công việc cao quý và giàu ý nghĩa của mình”, Bộ trưởng nói.