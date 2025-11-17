Mới đây, cuộc thi Tuần 3 - Tháng 1 - Quý 1 chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 đã diễn ra với sự góp mặt của các thí sinh: Lê Quốc Hưng (Trường THPT Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị); Nguyễn Đỗ Tùng Lâm (Trường THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy, Hà Nội); Đặng Gia Huy (Trường THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng); Lê Đăng Danh (Trường THPT Đông Anh, Hà Nội).

Chiến thắng chung cuộc tuần này thuộc về thí sinh Lê Quốc Hưng (học sinh Trường THPT Quảng Trị) với 400 điểm.

Quốc Hưng đạt tổng điểm 400 nhờ các phần thi: Khởi động 135 điểm, Vượt chướng ngại vật 10 điểm, Tăng tốc 150 điểm và Về đích 105 điểm.

Chung cuộc, Quốc Hưng về đích với điểm số gần gấp đôi người về nhì (Đặng Gia Huy 210 điểm) và bỏ xa hai thí sinh còn lại lần lượt 340 và 375 điểm.

Lê Quốc Hưng (học sinh Trường THPT Quảng Trị) vừa giành chiến thắng áp đảo tại cuộc thi tuần 3 - tháng 1- quý 1 của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 với 400 điểm.

Quốc Hưng cũng có nhiều thành tích đáng nể trong học tập như: Giải Nhất cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh; giải Nhì học sinh giỏi Vật lý cấp tỉnh;... Nam sinh có sở trường về Tiếng Anh.

Lần gần nhất có thí sinh đạt được mức điểm 400 cách đây 5 năm. Đó là Vũ Công Thành (Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội) trong Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21. Trước đó, ở các năm thứ 19 và 20, cũng có 2 thí sinh đạt mức điểm này, là Võ Thành Trung (Trường THPT Chuyên Tiền Giang; năm thứ 19) và Hồ Lê Minh Quân (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa; năm thứ 20). Như vậy, đến nay, đã có 4 thí sinh đạt mức điểm này.

Kỷ lục điểm số hiện nay của Đường lên đỉnh Olympia là 460 điểm, thuộc về 3 thí sinh: Huỳnh Nguyễn Hồng Chiến (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Ninh Thuận; năm thứ 15); Phan Đăng Nhật Minh (Trường THPT Hải Lăng, Quảng Trị; năm thứ 17) và Nguyễn Bá Vinh (Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ; năm thứ 19).

Xếp ở vị trí thứ hai là mức điểm số 410 được xác lập bởi 2 thí sinh: Nguyễn Hoàng Minh (Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm, Hà Nội; năm thứ 19) và Nguyễn Thiện Hải An (Trường Chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội; năm thứ 21).