Đổi mới sáng tạo: Từ lợi thế cạnh tranh đến “hạ tầng tăng trưởng”

Theo Báo cáo Global Innovation Index 2024 của WIPO, các nền kinh tế đầu tư mạnh cho đổi mới thường tăng trưởng bền vững và có khả năng chống chịu tốt hơn. Đổi mới sáng tạo ngày nay đã vượt ra ngoài R&D, mở rộng sang mô hình kinh doanh, quản trị và trải nghiệm khách hàng.

“Kỷ nguyên vươn mình” và yêu cầu tái định nghĩa doanh nghiệp Việt

Trong các định hướng phát triển gần đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu đưa Việt Nam bước vào “kỷ nguyên vươn mình” - giai đoạn phát triển dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thông điệp này không chỉ mang ý nghĩa ở tầm quốc gia, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với cộng đồng doanh nghiệp, là chìa khóa để doanh nghiệp tái định vị trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Diễn giả - TS. Võ Trí Thành tại Diễn đàn Việt Nam ESG Innovation Summit 2025

Kết quả khảo sát các doanh nghiệp trong Danh sách VIE10, VIE50 (Top Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả Việt Nam) của Viet Research trong 2 năm qua cho thấy hơn 70% doanh nghiệp đã triển khai các sáng kiến đổi mới, đặc biệt trong chuyển đổi số và tự động hóa. Nhiều doanh nghiệp lớn đã thành lập bộ phận đổi mới sáng tạo, xây dựng quỹ đầu tư nội bộ hoặc hợp tác với startup để thúc đẩy các ý tưởng mới.

Thêm vào đó, kết quả khảo sát các doanh nghiệp VIE50 và VIE10 đang cho thấy một xu hướng rõ nét: các doanh nghiệp dẫn đầu không chỉ tăng trưởng về doanh thu, mà còn có mức đầu tư đáng kể vào công nghệ, dữ liệu và mô hình kinh doanh mới.

Đổi mới sáng tạo - Cầu nối giữa tăng trưởng và hiệu quả

Một điểm nổi bật trong cách tiếp cận của các doanh nghiệp VIE10, VIE50 là gắn chặt đổi mới sáng tạo với hiệu quả kinh doanh, phản ánh nguyên tắc: đổi mới chỉ có ý nghĩa khi tạo ra giá trị thực. Nghiên cứu của Harvard Business School cũng cho thấy doanh nghiệp có chiến lược đổi mới nhất quán thường đạt hiệu quả tài chính vượt trội trong dài hạn, trong khi McKinsey & Company ghi nhận nhóm dẫn đầu có thể tăng trưởng doanh thu cao hơn 2-3 lần. Tại Việt Nam, xu hướng này thể hiện rõ ở các ngành ngân hàng, bán lẻ, công nghệ và sản xuất.

2026: Đổi mới sáng tạo như một chiến lược cốt lõi

Năm 2026 đánh dấu năm thứ tư liên tiếp chương trình Top 50 Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả (VIE50) và Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả theo ngành (VIE10) được Viet Research phối hợp cùng Báo Tài chính - Đầu tư nghiên cứu và công bố. Trong danh sách năm 2025, nhiều doanh nghiệp tiêu biểu thuộc các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế đã được ghi nhận không chỉ bởi tốc độ tăng trưởng ấn tượng, mà còn bởi năng lực ứng dụng công nghệ, đổi mới mô hình kinh doanh và tối ưu hiệu quả vận hành.

Đại diện khối ngân hàng - tài chính, các tổ chức như Vietcombank, MBBank, Sacombank nổi bật với chiến lược chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái tài chính số, nâng cao trải nghiệm khách hàng. Trong xây dựng - bất động sản và hạ tầng, Coteccons, Central, Viglacera, SOL E&C, IPC thể hiện năng lực đổi mới trong quản trị và ứng dụng công nghệ. Ngành năng lượng - dầu khí có PV Drilling, Lọc hóa dầu Bình Sơn với các giải pháp tối ưu vận hành. Lotte đại diện bán lẻ với mô hình hiện đại. Những doanh nghiệp này cho thấy đổi mới sáng tạo đang trở thành động lực trực tiếp tạo hiệu quả và lợi thế cạnh tranh bền vững.

Đại diện các doanh nghiệp nhận cúp vinh danh và chứng nhận Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả năm 2025 trong các ngành - VIE10

Lễ Công bố và vinh danh các doanh nghiệp trong Danh sách Top 50 Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả (VIE50) và Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả theo ngành (VIE10) được Viet Research phối hợp cùng Báo Tài Chính - Đầu tư nghiên cứu và công bố sẽ được tổ chức tại: Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2026 - Sáng tạo để Tăng trưởng, Xanh để Bền vững ngày 26/06/2026 ở Hà Nội.

(Nguồn: Viet Research)