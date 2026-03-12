Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì Phiên họp.

Cùng dự có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Sau khi nghe báo cáo của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo về kết quả thực hiện Nghị quyết 57 từ sau Phiên họp Ban Chỉ đạo tháng 12/2025 đến nay, tại Phiên họp, nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc, thẳng thắn phản ánh đúng thực tiễn, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất nhiều giải pháp thiết thực.

Phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương các cơ quan Trung ương và địa phương đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong thời gian qua; ghi nhận sự tham gia ngày càng tích cực của cộng đồng doanh nghiệp công nghệ, các viện nghiên cứu, trường đại học và đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước trong việc triển khai các nhiệm vụ của Nghị quyết 57.

Tổng Bí thư nhận định, đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực chủ yếu của mô hình tăng trưởng mới, vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Thời gian tới cần chuyển mạnh hơn nữa từ “triển khai nhiệm vụ” sang “tạo ra kết quả thực chất, đo lường được”; từ cách làm phân tán, dàn trải sang tập trung nguồn lực để giải quyết các bài toán có ý nghĩa chiến lược của quốc gia. Việc triển khai Nghị quyết 57 phải được thực hiện quyết liệt hơn, bài bản hơn, chắc chắn hơn và hiệu quả hơn, mỗi nhiệm vụ phải gắn với kết quả cụ thể; mỗi chương trình phải giải quyết được những bài toán lớn của phát triển đất nước. Mỗi cấp, mỗi ngành phải xác định rõ trách nhiệm của mình trong quá trình tổ chức thực hiện, theo đúng phương châm của năm 2026 là năm “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả”.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Về các kiến nghị, đề xuất tại Phiên họp, Tổng Bí thư cho rằng, các kiến nghị là xác đáng, nhưng cần phải chỉ rõ địa chỉ, giải quyết những kiến nghị này và phải có lộ trình giải quyết rõ ràng, không để tình trạng kiến nghị chung chung, kiến nghị xong để đó, không ai giải quyết… Liên quan đến các nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư yêu cầu, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đại hội XIV về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là động lực chủ yếu của phát triển đất nước, xác lập mô hình tăng trưởng mới gắn với tăng trưởng 2 con số; rà soát bổ sung và thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 57 năm 2026; khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ cấp bách của Quý I/2026 nêu trong Báo cáo của cơ quan Thường trực và 125 nhiệm vụ chậm tiến độ từ thời gian trước; tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn cốt lõi đã chỉ ra… Tổng Bí thư nhấn mạnh, đẩy mạnh phát triển, thúc đẩy ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và của nền kinh tế. Phát triển khoa học, công nghệ phải hướng mạnh vào việc giải quyết những bài toán thực tiễn của nền kinh tế, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Thúc đẩy mạnh mẽ việc ứng dụng các công nghệ mới, nhất là trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, tự động hóa, công nghệ số và các công nghệ nền tảng vào các ngành sản xuất, dịch vụ và quản trị doanh nghiệp. Các bộ, ngành, địa phương cần tập trung chỉ đạo thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số ngay trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng doanh nghiệp; rà soát, đánh giá các công nghệ đang sử dụng trên các lĩnh vực sản xuất để có biện pháp nâng cấp, chuyển đổi công nghệ tạo ra hiệu quả hơn, góp phần trực tiếp thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số của đất nước. Tổng Bí thư đề nghị, tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách để phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việc hoàn thiện thể chế không chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện văn bản pháp luật mà còn cả ở khâu thực thi pháp luật; không chỉ khắc phục hạn chế, mà phải đưa thể chế thành lợi thế cạnh tranh để phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.