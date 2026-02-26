Sự ra đời của Trung tâm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển đổi số sâu rộng. Hà Nội đang đối diện những thách thức điển hình của đô thị lớn như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, áp lực hạ tầng và yêu cầu nâng cao năng lực quản trị. Song song với đó là những lợi thế nổi bật: dân số trẻ, thị trường nội địa rộng lớn và sự cởi mở với công nghệ mới.

Việc định vị Hà Nội là điểm đến thử nghiệm công nghệ cũng nhằm đưa thành phố này vào bản đồ dòng vốn, mạng lưới sáng tạo và đầu tư toàn cầu. Ảnh minh họa.

Theo định hướng công bố, Trung tâm sẽ đóng vai trò là “bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo” của quốc gia, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh, đồng thời tạo nền tảng để Hà Nội thu hút nhân tài, dòng vốn, công nghệ và kinh nghiệm quốc tế.

Thử nghiệm công nghệ và mô hình kinh doanh mới

Một trong ba trọng tâm chiến lược được Trung tâm xác định là thu hút cộng đồng sáng tạo toàn cầu, định vị Hà Nội như một HUB thử nghiệm công nghệ và mô hình kinh doanh mới.

Khác với cách tiếp cận truyền thống dựa chủ yếu vào nguồn lực nội địa, Trung tâm chủ trương mở rộng cửa đón các chuyên gia, doanh nghiệp, nhà sáng lập quốc tế tham gia giải quyết những bài toán thực tiễn của Thủ đô.

Các lĩnh vực ưu tiên bao gồm: ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, công nghệ đô thị thông minh vào xử lý ùn tắc giao thông, quản lý môi trường, tối ưu vận hành hạ tầng và quản trị dữ liệu.

Mô hình thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) được kỳ vọng sẽ cho phép các công nghệ và mô hình kinh doanh mới được triển khai trong phạm vi giới hạn, đánh giá tác động trước khi nhân rộng.

Cách làm này không chỉ giảm rủi ro chính sách mà còn tạo môi trường linh hoạt cho đổi mới sáng tạo.

Việc định vị Hà Nội là điểm đến thử nghiệm công nghệ cũng nhằm đưa thành phố này vào bản đồ dòng vốn, mạng lưới sáng tạo và đầu tư toàn cầu.

Thông qua đó, Hà Nội có thể trở thành đầu mối kết nối giữa thị trường Việt Nam với các hệ sinh thái công nghệ lớn trên thế giới.

Thu hút và hồi hương nhân tài, tạo lợi thế cạnh tranh mới

Trọng tâm chiến lược thứ hai là thu hút và hồi hương nhân tài, đặc biệt là đội ngũ doanh nhân công nghệ, nhà sáng lập người Việt đang hoạt động ở nước ngoài.

Theo đại diện Trung tâm, nhiều doanh nghiệp công nghệ do người Việt sáng lập đang đặt trụ sở tại Singapore, Mỹ hoặc châu Âu vì lý do môi trường kinh doanh, chính sách thuế và khả năng tiếp cận vốn.

Việc tạo điều kiện thuận lợi để họ trở về đăng ký hoạt động và đóng thuế tại Hà Nội được xem là giải pháp hiệu quả hơn so với đầu tư đào tạo dài hạn.

Khi hồi hương, các nhà sáng lập này không chỉ mang theo kinh nghiệm quản trị, mà còn mang về mạng lưới kết nối với quỹ đầu tư mạo hiểm quốc tế, đối tác công nghệ và thị trường toàn cầu. Đây là nguồn lực quan trọng để nâng tầm hệ sinh thái khởi nghiệp trong nước.

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng đặt mục tiêu thu hút nhà sáng lập trẻ quốc tế đến Việt Nam khởi nghiệp. Lợi thế về chi phí vận hành cạnh tranh, nguồn nhân lực chất lượng cao, môi trường sống năng động và giàu bản sắc văn hóa được kỳ vọng sẽ trở thành điểm cộng lớn.

Cách tiếp cận này không chỉ giúp Hà Nội thu hút chất xám, mà còn tạo ra môi trường giao thoa giữa nhân tài trong và ngoài nước, từ đó hình thành các doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh toàn cầu ngay từ giai đoạn đầu.

Dẫn dắt ngành sáng tạo nội địa, chuyển hóa văn hóa thành sức mạnh kinh tế

Trọng tâm chiến lược thứ ba là dẫn dắt ngành sáng tạo nội địa, đặc biệt trong bối cảnh một số lĩnh vực kinh tế số như thương mại điện tử, mạng xã hội, nội dung số đang chịu áp lực cạnh tranh từ các nền tảng đa quốc gia.

Trung tâm định hướng trở thành hệ thống đồng hành thực chất với doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, thông qua hỗ trợ chính sách, kết nối vốn, thị trường và thậm chí tham gia nắm giữ cổ phần tại doanh nghiệp tiềm năng.

Mô hình này nhằm đảm bảo sự gắn bó dài hạn, tạo động lực phát triển bền vững cho các ngành công nghiệp non trẻ.

Một điểm nhấn quan trọng là thúc đẩy sự kết hợp giữa văn hóa và công nghệ số. Các giá trị văn hóa truyền thống của Hà Nội và Việt Nam sẽ được chuyển hóa thành tài sản kinh tế thông qua các sản phẩm công nghiệp văn hóa – sáng tạo như ứng dụng AR/VR tái hiện lịch sử, nội dung số, thiết kế văn hóa, du lịch trải nghiệm số.

Mục tiêu đặt ra là đưa công nghiệp sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng kinh tế quan trọng, góp phần xây dựng “sức mạnh mềm” quốc gia.

Theo Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, lĩnh vực này được kỳ vọng đóng góp 7% GDP vào năm 2030 và tăng lên 9% vào năm 2045.

Tại sự kiện ra mắt, Trung tâm cũng công bố mô hình bốn giai đoạn nhằm xây dựng chuỗi giá trị sáng tạo gắn với nhu cầu thị trường, từ ươm tạo ý tưởng, tăng tốc phát triển sản phẩm, thương mại hóa đến mở rộng quy mô.

Cách tiếp cận theo chuỗi giá trị được kỳ vọng giúp các dự án đổi mới sáng tạo không dừng lại ở ý tưởng, mà tạo ra sản phẩm cụ thể, có thể đo lường hiệu quả.

Với định hướng ba trọng tâm chiến lược, bốn giai đoạn phát triển và hệ thống nền tảng hỗ trợ đồng bộ, Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội được kỳ vọng sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia.

Không chỉ dừng ở vai trò hỗ trợ, Trung tâm hướng tới vị thế kiến tạo, điều phối và dẫn dắt, góp phần đưa Hà Nội trở thành thành phố tiên phong về công nghiệp sáng tạo và công nghệ trong khu vực.