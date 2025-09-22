Nhằm thúc đẩy các hoạt động phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng, Cục Đổi mới sáng tạo phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức “Diễn đàn Đổi mới sáng tạo năng lượng năm 2025” ngày 18/9 tại TP.HCM.

Phát biểu khai mạc, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo Phạm Việt Hồng nhấn mạnh: Diễn đàn Đổi mới sáng tạo năng lượng năm 2025 được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt quan trọng khi Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quốc hội đã thông qua Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đang được triển khai mạnh mẽ. Đây là những định hướng lớn, tạo nền tảng pháp lý và động lực mới cho quá trình chuyển dịch năng lượng và phát triển bền vững của đất nước.

Ông Phạm Việt Hồng - Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại diễn đàn

Tại diễn đàn, các diễn giả đưa ra các tham luận xoay quanh các giải pháp đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030 tầm nhìn năm 2045; Làm chủ công nghệ chế tạo thiết bị biến đổi năng lượng: Nhu cầu, định hướng và giải pháp cho Việt Nam; Chuyển đổi số năng lượng: Mô hình, dữ liệu và đổi mới bền vững; Chuyển đổi xanh và công cụ phân tích dữ liệu phát thải; cơ chế tài chính cho đổi mới sáng tạo năng lượng tại Việt Nam.

Chia sẻ tại diễn đàn, ông Đặng Hải Dũng - Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công nhấn mạnh, dân số Việt Nam năm 2025 ước tính đạt 102 triệu người. Nhu cầu năng lượng tăng khoảng 10% trong giai đoạn 2001-2010, nhu cầu điện tăng 13% mỗi năm trong giai đoạn 2001-2010 và khoảng 11% trong giai đoạn 2011-2015. Các nguồn năng lượng sơ cấp sẽ không đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ năng lượng của nền kinh tế. Việt Nam đã bắt đầu nhập khẩu than cho phát điện và nhập khẩu khí hoá lỏng (LPG) từ năm 2023.

Toàn cảnh "Diễn đàn Đổi mới sáng tạo năng lượng 2025"

Theo ông Dũng, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW dựa trên 4 trụ cột chính: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh sự phát triển của các Quỹ đầu tư Xanh, Quỹ bảo lãnh tín dụng Xanh cho lĩnh vực năng lượng để thúc đẩy tài chính, giảm thiểu rủi ro cho cả doanh nghiệp và ngân hàng. Đưa ra các chính sách ưu đãi hấp dẫn về thuế, phí, vốn vay để thu hút các doanh nghiệp tham gia dự án năng lượng xanh, xây dựng thị trường nội địa cho phép mua bán điện trực tiếp không thông qua EVN, điều chỉnh giá mua bán điện để đảm bảo doanh thu cho doanh nghiệp.

Chương trình có sự đồng hành của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN), Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV POWER).

Ngọc Minh