Ngày 12/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khẩn trương bắt giữ 5 đối tượng liên quan đến vụ án giết người xảy ra vào tối 10/12 tại xã Ngọc Thiện, khiến một người đàn ông tử vong.

Danh tính các đối tượng gồm: Đoàn Văn Hùng (SN 1978), Tạ Văn Teng (SN 1982), Tạ Thành Châm (SN 1956), Tạ Thị Nga (SN 1969) và Tạ Văn Hậu (SN 1975) cùng trú tại thôn Ngò, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh.

Đối tượng Đoàn Văn Hùng, Tạ Văn Teng, Tạ Thành Châm, Tạ Thị Nga (từ trên xuống dưới, từ trái qua phải). Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 19h ngày 10/12, ông Giáp Văn Mong (SN 1965, trú tại thôn Bùi, xã Ngọc Thiện) đến nhà Tạ Văn Hậu để đòi nợ. Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn, to tiếng rồi dẫn đến xô xát.

Nhóm đối tượng bị cáo buộc đã trói, đánh, đấm, đá nạn nhân, khiến ông Mong tử vong tại chỗ. Trong lúc ẩu đả, Tạ Văn Hậu cũng bị thương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự phối hợp với Công an xã Ngọc Thiện, Công an xã Tân Yên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra vụ án.

Chỉ sau 5 giờ xảy ra sự việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ vụ án, đồng thời ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ đối với cả 5 đối tượng về hành vi “Giết người” theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Lực lượng chức năng cũng đang tiếp tục triệu tập những người liên quan để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.