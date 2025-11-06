Theo đó, khoảng 15h50 chiều qua (5/11), Công an phường Yên Bái nhận được tin báo tại khu vực bờ hồ Cung thiếu nhi thuộc tổ dân phố Đồng Tâm 2 (phường Yên Bái) xảy ra vụ xô xát đánh nhau giữa hai em học sinh lớp 8, Trường THCS Quang Trung. Hậu quả, một em bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa số 1, tỉnh Lào Cai.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Yên Bái tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra vụ việc.

Nam sinh V.T.Đ. tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Quá trình điều tra xác định, V.T.Đ. và N.L.T. đều là học sinh lớp 8E trường THCS Quang Trung. Trong thời gian học tập tại lớp, hai em xảy ra mâu thuẫn khi N.L.T. thường xuyên trêu đùa và có lời lẽ xúc phạm đến bố mẹ của V.T.Đ. Giáo viên chủ nhiệm đã nắm được mâu thuẫn của hai em và trao đổi với phụ huynh hai em cùng phối hợp giải quyết để chấm dứt việc trêu đùa của N.L.T.

Theo cảnh sát, sáng 5/11, N.L.T. tiếp tục có hành vi giấu sách vở và trêu V.T.Đ. Sau khi về nhà ăn cơm trưa xong, Đ. lấy 1 con dao nhọn (loại dao gọt hoa quả), cho vào trong cặp sách để mang đi học buổi chiều.

Đến 15h35, sau khi tan học buổi chiều, cả hai đến khu vực bờ hồ Cung thiếu nhi để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn.

Nam sinh lớp 8 sau khi hành hung đã đẩy nạn nhân xuống hồ nước rồi bỏ đi. Ảnh: VĐ

Tại đây, sau khi yêu cầu bạn không tiếp tục trêu đùa, chửi mình bất thành, V.T.Đ. bực tức lấy con dao để ở trong cặp sách ra đâm liên tiếp nhiều nhát trúng vào vùng lưng, vai của N.L.T. Sau đó, Đ. tiếp tục ôm kéo và đẩy T. xuống hồ Cung thiếu nhi rồi đi về nhà.

Rất may ngay lúc đó có người đi đến kéo N.L.T. lên bờ và đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Hiện tại sức khỏe em T. đã ổn định.

Cơ quan công an xác định, hành vi của V.T.Đ. thể hiện tính quyết liệt nhằm tước đi mạng sống của người khác, có dấu hiệu của tội phạm “Giết người”. Tuy nhiên, khi thực hiện hành vi phạm tội, V.T.Đ. mới 13 tuổi 6 tháng nên chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý nghiêm hành vi của đối tượng theo đúng quy định.