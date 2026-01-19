Khi nhận lại sổ hộ khẩu mới từ công an, bà Trương (trú tại thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) bàng hoàng phát hiện trong hộ khẩu xuất hiện tên một bé trai sinh năm 2012. Điều khiến bà sốc là bà không hề sinh đứa trẻ này, thông tin từ Sohu.

Chính cuốn sổ hộ khẩu đã vô tình phơi bày bí mật bị che giấu suốt 35 năm hôn nhân của bà Trương. Đứa trẻ kém con út của bà tới 18 tuổi, trong khi bà đã thực hiện phẫu thuật triệt sản từ năm 1995.

Bà Trương hoảng hốt vì có thêm một đứa con. Ảnh: Sohu

Hoảng loạn, bà Trương khẳng định với công an rằng mình không thể sinh thêm con. Tuy nhiên, sau khi đối chiếu hồ sơ, phía công an cho biết các thủ tục đều hợp lệ và về mặt pháp lý, đứa trẻ được xác định là con của bà.

Nghi ngờ chồng biết rõ sự việc, bà Trương mang sổ hộ khẩu về nhà chất vấn. Ban đầu, người chồng quanh co, cho rằng có thể do nhầm lẫn hành chính. Tuy nhiên, khi bà đưa ra giấy chứng nhận triệt sản cùng sổ hộ khẩu cũ, ông ta buộc phải thừa nhận đứa trẻ là con riêng với một phụ nữ làm trong ngành bảo hiểm.

Để đăng ký hộ khẩu cho con, người đàn ông đã lén lấy giấy tờ tùy thân của vợ, đưa người phụ nữ kia đi làm giấy khai sinh và mạo danh bà Trương là sản phụ.

Trong hồ sơ bệnh án, toàn bộ thông tin người mẹ đều mang tên bà Trương, chỉ riêng mục người liên hệ ghi tên người chồng. Suốt 13 năm, bà hoàn toàn không hay biết mình bị “mạo danh làm mẹ”.

Đáng chú ý, sau khi thú nhận, người chồng không tỏ ra hối hận mà lạnh lùng nói “không chấp nhận được thì ly hôn”, đồng thời khẳng định đứa trẻ cần theo mình sinh sống, học tập, bất chấp ý kiến của vợ.

Sự việc khiến bà Trương suy sụp. Người đàn ông chung sống hơn 30 năm bỗng trở nên xa lạ, để lại cho bà nỗi đau của sự phản bội và lừa dối có chủ ý.

Vụ việc nhanh chóng gây bức xúc dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng hành vi của người chồng không chỉ là ngoại tình mà còn có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng, xâm phạm quyền nhân thân của người vợ.

Hiện bà Trương đã khởi kiện chồng ra tòa, yêu cầu làm rõ hành vi mạo danh thông tin cá nhân và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Giới chuyên gia pháp lý nhận định, việc sinh con ngoài hôn nhân và đăng ký hộ khẩu dưới tên người vợ hợp pháp là hành vi trái pháp luật.