Ngày 4/8, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi trường thành Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ.

Theo quyết định, Thủ tướng giao Bộ GD-ĐT, Bộ Công an, UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan hướng dẫn, giám sát quá trình đổi tên, bảo đảm minh bạch, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường, liên tục của nhà trường.

Quá trình này cũng phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người học, giảng viên, cán bộ quản lý, người lao động.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cho hay việc chuyển đổi thành Học viện là một sự chuyển mình, đánh dấu bước phát triển về chất lượng, quy mô và sứ mệnh của nhà trường.

Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ sẽ trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực hàng đầu đất nước trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đồng thời là một trong 6 học viện đầu ngành của lực lượng công an nhân dân sau khi sắp xếp học viện, trường công an nhân dân.

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi trường thành Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ.

PGS.TS. Trung tướng Lê Quang Bốn, Giám đốc Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, nhìn nhận việc chuyển đổi từ Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy thành Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn là trách nhiệm và sứ mệnh của nhà trường.

Ông khẳng định Học viện sẽ tập trung xây dựng trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của lực lượng Công an nhân dân, đồng thời là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế có uy tín trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy có tiền thân là Tổ Giáo dục phòng cháy chữa cháy được thành lập năm 1963. Năm 1965, đơn vị phát triển thành Khoa Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, đến năm 1971 trở thành Phân hiệu Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy.

Sau khi đất nước thống nhất, đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác phòng cháy chữa cháy trong giai đoạn mới, Trường Hạ sĩ quan Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy được thành lập trên cơ sở Phân hiệu Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy.

Năm 1984, trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Phòng cháy chữa cháy và đến năm 1999 chính thức trở thành Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy.