Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký quyết định về việc đổi tên Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân thành Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh.

Chính phủ giao Bộ GD-ĐT, Bộ Công an, UBND tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền hướng dẫn, giám sát quá trình đổi tên bảo đảm minh bạch, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản.

Việc đổi tên không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của nhà trường, đồng thời bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người học, giảng viên, cán bộ, người lao động và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Đoàn viên thanh niên tình nguyện tiếp sức kỳ thi. Ảnh: Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh

Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh có trụ sở tại Bắc Ninh. Trường có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao các ngành nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật nghiệp vụ, khoa học công nghệ và hậu cần công an nhân dân.

Hiện nay trường đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật và công nghệ gồm các ngành: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện tử - Viễn thông, Kỹ thuật công an nhân dân, Trinh sát kỹ thuật, Hậu cần công an nhân dân…

Mới đây, nhà trường cũng được Bộ Công an phê duyệt triển khai đề án thành lập khoa Y dược thuộc trường, phối hợp với Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội đào tạo, bồi dưỡng nhân lực y tế cho lực lượng công an nhân dân.

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân được hình thành và phát triển qua 3 giai đoạn chính. Năm 1984, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) tổ chức lại hệ thống các trường trung học công an nhân dân, hình thành Trường Trung học Thông tin liên lạc và Trường Trung học Kỹ thuật nghiệp vụ III (sau này là Trường Trung học An ninh nhân dân III).

Đến năm 1993, hai trường được sáp nhập thành Trường Trung học Kỹ thuật nghiệp vụ Công an nhân dân, sau đổi tên thành Trường Trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ Công an nhân dân.

Ngày 21/10/2010, trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ Công an nhân dân, Bộ Công an thành lập Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân. Sau 15 năm, trường mang tên mới là Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh.