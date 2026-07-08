Các thí sinh có thể vào website của các trường, học viện công an để tra cứu điểm thi. Tại mục Tra cứu điểm thi, chọn kỳ thi “Điểm thi kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026”, sau đó, thí sinh nhập số báo danh, CCCD/CMND và mã bảo mật để xem kết quả chi tiết.

Link tra cứu điểm thi của 7 trường công an như sau:

Trường Link tra cứu điểm Học viện An ninh Nhân dân https://hvannd.edu.vn/tra-cuu-diem-tuyen-sinh Học viện Cảnh sát Nhân dân https://hvcsnd.edu.vn/tra-cuu-diem-thi Học viện Chính trị Công an Nhân dân https://hvctcand.bocongan.gov.vn/tra-cuu-diem-thi Trường Đại học An ninh Nhân dân https://dhannd.bocongan.gov.vn/thong-tin-tuyen-sinh-74/ket-qua-tuyen-sinh-annd/tra-cuu-diem-annd/ky-thi-danh-gia-Bo-Cong-An-2026 Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân https://dhcsnd.edu.vn/tra-diem-thi Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy https://daihocpccc.edu.vn/SearchScore/scorebca Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân https://hvktcnan.bocongan.gov.vn/Tracuudiem/ Sau khi công bố điểm bài thi đánh giá, nếu có nguyện vọng phúc khảo bài thi, thí sinh chú ý nắm lịch phúc khảo và mẫu đơn theo hướng dẫn của các trường CAND, nơi thí sinh đăng ký.

Dự kiến, ngày 10/7, Bộ Công an sẽ công bố ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2026.

Năm 2026, Bộ Công an tiếp tục giữ ổn định 3 phương thức tuyển sinh vào các học viện, trường công an nhân dân, gồm: Xét tuyển thẳng, Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an, Xét tuyển kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Theo Bộ Công an, năm nay có hơn 22.300 thí sinh đăng ký dự tuyển vào các trường công an nhân dân, tăng so với hai năm trước. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh chỉ là 2.070, tương đương tỷ lệ cạnh tranh khoảng 1 chọi 11.