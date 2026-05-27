1. Biệt danh của đội tuyển Pháp được là gì?

Nguồn gốc của biệt danh Les Bleus

Biệt danh phổ biến nhất của đội tuyển Pháp là Les Bleus (tiếng Pháp nghĩa là “Những chàng trai áo xanh”).

Tên gọi này xuất phát từ màu áo truyền thống của đội tuyển – màu xanh lam, cũng là màu chủ đạo trên quốc kỳ Pháp. Ngay từ những năm đầu thế kỷ 20, đội tuyển Pháp đã sử dụng màu áo này khi thi đấu quốc tế, từ đó hình thành biệt danh Les Bleus.

Ý nghĩa của Les Bleus trong bóng đá Pháp

Les Bleus không chỉ là màu sắc mà còn là biểu tượng của niềm tự hào dân tộc. Màu xanh lam đại diện cho tinh thần, lịch sử và bản sắc của nước Pháp.

Biệt danh này gắn liền với những thế hệ vàng của bóng đá Pháp, từ thời Zinedine Zidane vô địch World Cup 1998 đến thế hệ hiện đại với Kylian Mbappé vô địch World Cup 2018.

Vì vậy, khi nhắc đến Les Bleus, người hâm mộ không chỉ nghĩ đến một đội bóng mà còn là biểu tượng của sức mạnh và đẳng cấp bóng đá Pháp.