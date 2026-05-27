1. Biệt danh của đội tuyển Pháp được là gì?
Nguồn gốc của biệt danh Les Bleus
Biệt danh phổ biến nhất của đội tuyển Pháp là Les Bleus (tiếng Pháp nghĩa là “Những chàng trai áo xanh”).
Tên gọi này xuất phát từ màu áo truyền thống của đội tuyển – màu xanh lam, cũng là màu chủ đạo trên quốc kỳ Pháp. Ngay từ những năm đầu thế kỷ 20, đội tuyển Pháp đã sử dụng màu áo này khi thi đấu quốc tế, từ đó hình thành biệt danh Les Bleus.
Ý nghĩa của Les Bleus trong bóng đá Pháp
Les Bleus không chỉ là màu sắc mà còn là biểu tượng của niềm tự hào dân tộc. Màu xanh lam đại diện cho tinh thần, lịch sử và bản sắc của nước Pháp.
Biệt danh này gắn liền với những thế hệ vàng của bóng đá Pháp, từ thời Zinedine Zidane vô địch World Cup 1998 đến thế hệ hiện đại với Kylian Mbappé vô địch World Cup 2018.
Vì vậy, khi nhắc đến Les Bleus, người hâm mộ không chỉ nghĩ đến một đội bóng mà còn là biểu tượng của sức mạnh và đẳng cấp bóng đá Pháp.
2. Các biệt danh khác của đội tuyển Pháp
Les Tricolores – biểu tượng quốc kỳ Pháp
Ngoài Les Bleus, đội tuyển Pháp còn được gọi là Les Tricolores (Những người mang ba màu).
Tên gọi này xuất phát từ quốc kỳ Pháp với ba màu xanh – trắng – đỏ. Đây là cách gọi mang tính trang trọng, thường xuất hiện trong các văn bản chính thức hoặc truyền thông khi nhấn mạnh tính đại diện quốc gia.
Les Coqs – biểu tượng gà trống Gaulois
Một biệt danh khác ít phổ biến hơn là Les Coqs (Những chú gà trống).
Gà trống Gaulois là biểu tượng truyền thống của nước Pháp, tượng trưng cho sự kiêu hãnh, dũng cảm và tinh thần chiến đấu. Hình ảnh này cũng xuất hiện trên logo của Liên đoàn bóng đá Pháp, nên đôi khi đội tuyển được gọi theo biểu tượng này.
Nhà vô địch thế giới – biệt danh theo thành tích
Sau khi giành các chức vô địch World Cup (1998, 2018), đội tuyển Pháp còn được truyền thông gọi là “Nhà vô địch thế giới”.
Dù không phải biệt danh chính thức, nhưng cách gọi này thể hiện vị thế và sức mạnh của đội tuyển trong từng giai đoạn thành công.
3. Câu hỏi thường gặp về đội tuyển Pháp
Biệt danh chính thức của đội tuyển Pháp là gì?
Les Bleus là biệt danh phổ biến và được sử dụng rộng rãi nhất.
Vì sao Pháp được gọi là Les Bleus?
Do màu áo truyền thống là màu xanh lam – màu đặc trưng của quốc gia.
Les Tricolores có nghĩa là gì?
Là “ba màu”, tượng trưng cho quốc kỳ Pháp.
Biểu tượng gà trống có liên quan gì đến đội tuyển Pháp?
Đó là biểu tượng quốc gia, thể hiện tinh thần chiến đấu và niềm tự hào dân tộc.