editorial_uefa_com fbl wc 2026 eur qualifiers aze fra (2).jpg
Ngay phút thứ 3, Dadasoz bất ngờ mở tỷ số cho Azerbaijan
editorial_uefa_com fbl wc 2026 eur qualifiers aze fra (1).jpg
Nhưng Mateta lập tức san hòa 1-1 từ pha đánh đầu cận thành
G55mOuRWgAAlvmn.jpg
Tài năng trẻ Alikouche cũng ghi dấu ấn với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1
editorial_uefa_com fbl wc 2026 eur qualifiers aze fra.jpg
Tiền đạo cánh của Monaco ăn mừng bàn đầu tiên cho tuyển Pháp
G55RSvAXMAAp4ST.jpg
Cuối hiệp một, thủ môn chủ nhà vô địch đốt lưới nhà, khép lại 45 phút đầu với tỷ số 3-1 nghiêng về Pháp
G55O1HdWkAA7Rst.jpg
Malo Gusto gây ấn tượng mạnh với cú đúp kiến tạo
G55g3VWXkAAAj5D.jpg
Pháp duy trình mạch bất bại ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu (thắng 5, hòa 1 trận)
G55d62OW0AE4KdE.jpg
BXH bảng D vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu

Nguồn ảnh: Uefa, French Team