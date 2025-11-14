Tại loạt đấu vòng loại World Cup 2026 diễn ra vào rạng sáng 14/11, tuyển Pháp đè bẹp Ukraine 4-0 với cú đúp của Mbappe (55’, 83’) cùng các pha lập công của Olise (76’) và Ekitike (88’).

Với kết quả này, Pháp được 13 điểm sau 5 trận đã chơi, dẫn đầu bảng D và hơn Iceland xếp nhì đến 6 điểm - trong khi chỉ còn 1 lượt đấu nữa, giành suất vé trực tiếp đến ngày hội bóng đá thế giới diễn ra vào năm sau.

Mbappe đạt mốc 400 bàn thắng với tư cách là cầu thủ trẻ nhất lịch sử, kể từ sau Vua bóng đá Pele. Ảnh: BBC Sport

Trong niềm vui chung của thầy trò Didier Deschamps, chiến thắng của tuyển Pháp trước Ukraine còn đánh dấu cột mốc đáng nhớ của Kylian Mbappe – trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử, kể từ sau Vua bóng đá Pele - chạm mốc 400 bàn thắng.

Đội trưởng sắc áo Lam làm được điều đáng ngưỡng mộ này ở tuổi 26, sau 537 trận đấu, gồm 27 bàn trong màu áo Monao, PSG (256 bàn), Real Madrid (62) và tuyển Pháp (55).

Ngoài ra, còn có một một sự trùng hợp “kỳ lạ” trong các cột mốc của Mbappe với tuyển Pháp. Cụ thể, các bàn thắng thứ 100 và 300 của anh cũng đều trong màu áo tuyển quốc gia – ghi bàn vào lưới Andorra (6/2019) và Gibraltar (11/2023).

Mbappe đang có phong độ rất tốt mùa này, với cả Real Madrid và tuyển Pháp. Cả 6 trận gần nhất của Gà trống Goulois, anh đều lập công (tổng cộng 7 bàn), là người đầu tiên làm được điều này, kể từ sau Jean-Pierre Papin (1991, 7 trận).