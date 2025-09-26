Căn hộ Sun Centro Town view nội khu có sức hút không thua kém các căn view biển. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Nếu những căn hộ view biển lập tức “cháy hàng” bởi vị trí ngắm trọn vịnh di sản, thì những căn view nội khu của Sun Centro Town cũng không kém phần hấp dẫn. Thậm chí, giới đầu tư “rỉ tai” nhau, cho rằng đây mới là sản phẩm đáng khao khát bởi giá thấp hơn so với căn view biển, và thấp hơn nhiều so với chung cư tại Hà Nội hay TP.HCM đang tăng phi mã, trong khi vẫn hưởng trọn hệ tiện ích đẳng cấp chung của đại đô thị Sun Elite City.

Hệ tiện ích “chữa lành” đẳng cấp ngay thềm nhà

Một trong những điểm cộng lớn khiến Sun Centro Town thu hút khách hàng là hệ tiện ích “all-in-one” được phát triển đồng bộ ngay tại khối đế các tòa tháp. Tại đây, cư dân được hưởng trọn những trải nghiệm sống “chữa lành” từ gym, spa, bể bơi bốn mùa, lounge thư giãn, đến khu vui chơi trẻ em, café, nhà hàng cao cấp trên tầng mái…

Bể bơi mái kính - một trong những tiện ích đẳng cấp tại Sun Centro Town. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Đây chính là lợi thế cạnh tranh của Sun Centro Town so với phần lớn chung cư tại các đô thị lớn, nơi mật độ dân số dày đặc, không gian sống chật chội, tiện ích luôn quá tải khiến cư dân không được thụ hưởng. Ở Sun Centro Town, cư dân chỉ cần di chuyển thang máy là tới phòng gym, bể bơi, khu vui chơi cho con trẻ. Trải nghiệm sống như trong resort nhưng lại ngay giữa trung tâm Bãi Cháy là điều mà nhóm khách hàng thành đạt ngày càng khao khát.

Trong khi hệ thống tiện ích nội khu chất lượng đủ “bảo chứng” cho cuộc sống viên mãn, thì cư dân Sun Centro Town còn được hòa mình vào nhịp sống sôi động chung tại Sun Elite City - quần thể đô thị nghỉ dưỡng 324 ha bên bờ vịnh Hạ Long. Chỉ cần đi bộ vài phút đã chạm tới biển, thỏa sức tham gia các lễ hội pháo hoa, sự kiện âm nhạc, carnival, tận hưởng những trò chơi đỉnh cao tại công viên Sun World hay đến bến du thuyền thăm vịnh Hạ Long.

Sự xuất hiện của Sun Centro Town tại trung tâm Bãi Cháy còn mở ra một phong cách sống “nghỉ dưỡng tại gia”: sáng tập gym và tản bộ ven biển, chiều thảnh thơi spa hoặc bơi lội, tối giải trí cùng bạn bè. Chuỗi hoạt động liên hoàn đó là điểm cộng khó tìm ở các khu đô thị thông thường, và chính là lý do khiến dòng sản phẩm căn hộ của Sun Group tại Quảng Ninh được săn đón.

Sun Centro Town nằm ở trung tâm đại đô thị Sun Elite City. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Lựa chọn đầu tư thông thái, tối ưu nguồn vốn

Sun Centro Town không chỉ phục vụ nhu cầu an cư - nghỉ dưỡng mà còn là kênh đầu tư hấp dẫn. Giá bán hợp lý so với tiềm năng, trong khi giá trị khai thác cho thuê từ dòng khách du lịch và chuyên gia đang tăng trưởng mạnh mẽ. Với cùng một mức vốn, thay vì đầu tư vào chung cư tại Hà Nội hay TP.HCM khi khung giá chạm ngưỡng, nhiều nhà đầu tư nhìn thấy cơ hội rõ ràng hơn ở Sun Centro Town - nơi hội tụ đầy đủ yếu tố: vị trí - tiện ích - cộng đồng cư dân - tiềm năng khai thác.

Ghi nhận thực tế thị trường cho thấy, ngay cả các căn view nội khu - vốn được coi là “kén khách” hơn so với view biển - cũng nhanh chóng ghi nhận tỷ lệ hấp thụ tốt. Điều này chứng minh sự hấp dẫn của sản phẩm không chỉ đến từ tầm nhìn, mà từ giá trị toàn diện dự án mang lại cho cư dân, nhà đầu tư.

Nhịp sống sôi động dưới chân đế các tòa tháp Sun Centro Town. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Giữa những cơn sóng thị trường, nhiều nhà đầu tư đã chọn cách “đi tắt đón đầu” sở hữu các sản phẩm BĐS trong hệ sinh thái Sun Elite City trước khi nhiều tiện ích và công trình biểu tượng mới sẽ ra đời trong thời gian tới.

Cộng đồng cư dân tinh hoa bên vịnh di sản

Với thiết kế thông minh, tiện ích hoàn chỉnh và lợi thế vị trí đắc địa, tổ hợp 3 tòa tháp căn hộ hiện đại Sun Centro Town tại Sun Elite City hứa hẹn trở thành nơi hội tụ cộng đồng cư dân tinh hoa - những người khao khát trải nghiệm cuộc sống nghỉ dưỡng bên bờ vịnh Hạ Long.

Sun Centro Town hưởng trọn toàn bộ hệ tiện ích vui chơi, giải trí của đại đô thị Sun Elite City. Ảnh: Sun Property

Hạ tầng giao thông kết nối hoàn hảo của Bãi Cháy giúp Sun Centro Town có thể đón trọn cư dân từ Hà Nội hay các tỉnh miền Bắc đến sinh sống hoặc đầu tư. Với các tuyến cao tốc, đường bao biển hiện đại, từ dự án, cư dân chỉ mất khoảng 50 phút để đến Hải Phòng hay sân bay quốc tế Vân Đồn, chưa đầy 90 phút về Hà Nội.

“Lợi thế giao thông giúp Sun Centro Town không chỉ là nơi an cư lý tưởng cho người dân Quảng Ninh mà còn là điểm đến hấp dẫn cho khách du lịch, giới chuyên gia, doanh nhân thường xuyên di chuyển. Điều này mở ra tiềm năng khai thác cho thuê ngắn - dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh Quảng Ninh liên tục đón hàng chục triệu lượt khách mỗi năm”, đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) chia sẻ.

Có thể nói Sun Centro Town không chỉ là một dự án căn hộ mới tại Bãi Cháy, mà là lời giải cho nhu cầu sống an lành và đầu tư sinh lời. Đây là lý do tại sao ngay từ thời điểm vừa ra mắt, dự án đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ thị trường. Hàng nghìn khách hàng quan tâm, tìm hiểu ngay từ những ngày đầu, khẳng định thêm uy tín và sức hút của thương hiệu Sun Group tại Quảng Ninh.

Lệ Thanh